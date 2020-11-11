ألقى الهاتف.. أحمد موسى يخرج عن شعوره على الهواء بسبب أردوغان

انفعل الإعلامي أحمد موسى، والقى هاتفه، أثناء قراءة بيان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تراجع فيه الأخير، ويطالب المصالحة مع الجميع.
وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن أردوغان يتراجع ويطلب فتح قنوات مع الدول للتصالح، متابعا: "ده مش أردوغان، وعنده مشكلة، ومش ده اردوغان بتاع الشهور الماضية".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن :"أردوغان بيقول كده انهاردة، اللهم اجعله خير، ويكذب ويدعي أنه ليس لديه أعداء في المنطقة"، مستدركا أن :"أردوغان أكتر واحد ماسك الحديدة في العالم، وليل ونهار، وأكتر من مذيعي البرامج، وعامل برنامج لنفسه؛ علشان يطلع يتكلم".