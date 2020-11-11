ألقى الهاتف.. أحمد موسى يخرج عن شعوره على الهواء بسبب أردوغان

انفعل الإعلامي أحمد موسى، والقى هاتفه، أثناء قراءة بيان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تراجع فيه الأخير ، ويطالب المصالحة مع الجميع.





وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن أردوغان يتراجع ويطلب فتح قنوات مع الدول للتصالح، متابعا: "ده مش أردوغان ، وعنده مشكلة ، ومش ده اردوغان بتاع الشهور الماضية".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن :"أردوغان بيقول كده انهاردة، اللهم اجعله خير، ويكذب ويدعي أنه ليس لديه أعداء في المنطقة"، مستدركا أن :"أردوغان أكتر واحد ماسك الحديدة في العالم ، وليل ونهار ، وأكتر من مذيعي البرامج ، وعامل برنامج لنفسه؛ علشان يطلع يتكلم".



