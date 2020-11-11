AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ما حكم ضرب الكلاب بسبب اتلافها المزروعات؟ .. الإفتاء تجيب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:54 م
ضرب الكلاب
ضرب الكلاب
Advertisements
محمود ضاحي
حكم ضرب الكلاب بسبب اتلافها الزروع .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين والمسلم لا يرحم الإنسان فقط ولكن الحيوان وكل شيء.

وأضاف:" الكلب الذي يبوظ الزرع لا يجوز ضربه لكن هناك وسائل لمنع الحيوانات لإفساد ما تفعله لكن لايجوز تعذيبه إلا بمقدار ما نصد أذاه".

وقالت دار الإفتاء، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنَّ تعذيب الحيوانات وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، سبب لدخول النار.

واستشهد الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تعذيب الحيوانات ؟» بقول رسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ» متفق عليه.

وأكدت أنه من القواعد الفقهية المقررة شرعًا أنه «لا ضرر ولا ضرار»، وأن «الضرر يزال»، وأن «الضرر لا يزال بالضرر»؛ ولذلك منع الشرع من اتخاذ الكلب إذا كان مؤذيًا، وجعل حقا للإنسان أن يدفع ضرر الحيوانات المؤذية عن نفسه ما استطاع ولو بقتلها إن لم يندفع ضررها إلا بقتلها.

وأضافت دار الإفتاء، في معرض إجابتها عن سؤال حول قتل الكلاب الضالة والعقورة التي تؤذي المواطنين، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نص على قتل الضار من الحيوانات فقال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: "السبع العادي"، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: "الذئب، والنمر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرًا للكلب العقور.

وتابعت: «إن هذه تسعة حيوانات وردت في روايات مختلفة؛ وجاءت للتنبيه بذكرها على ما في معناها من الحيوانات المؤذية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فليس كل الحيوانات الضالة مؤذية، والكلب المنهي عن اتخاذه إما أن يكون مؤذيا -بنباحه وتخويفه للمارة أو عدوانه أو إتلافه ما له قيمة أو غير ذلك- وإما لا يكون كذلك، فإن كان مؤذيا فلا خلاف في جواز قتله إن لم يندفع ضرره إلا بذلك».

حكم قتل الكلب غير المؤذي
وأوضحت أنه إذا كان الكلب غير مؤذٍ فالصواب أنه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" قال: "أمر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب!"، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم"، ولعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإحسان إلى الحيوان وعدم أذيته، وسيأتي سرد بعضها قريبا.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل قتل الحشرات والبُرص بالماء الساخن حرام؟ الإفتاء تجيب | فيديو

هل أكل الهدهد يعالج تأخر النطق عند الأطفال؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

محلل سياسي أمريكي: انتشار فيديوهات تسويد البطاقات الانتخابية الرئاسية.. شاهد

خاص| تفاصيل مفاوضات الاهلي مع بدر بانون حتى إنهاء التعاقد.. وسر كارتيرون

يشمل سفنًا بتجهيزات نووية في البحر الأحمر.. السودان يوقع اتفاقًا عسكريًا ضخمًا مع روسيا

التعليم تتفق مع التضامن على بناء برامج ومناهج لأطفال الحضانات وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة

منع حفيد حسن شحاتة من دخول حفل تكريم محمد صلاح

غضب في ليفربول من محمد صلاح بعد عودته إلى مصر لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ ابنة عصام الحضري تبرز أنوثتها

محمود الليثي في جلسة تصوير بعدسة "صدى البلد"

بدون علاج.. طرق طبيعية لشد البشرة في المنزل