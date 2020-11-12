إدانات عربية واسعة لحادث الهجوم الإرهابي في جدة بالسعودية

دانت عدة عواصم عربية، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أمس، الأربعاء، أثناء حضور القنصل الفرنسي، مناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية، ورجل أمن سعودي وإصابة آخرين اثنين.





ففي القاهرة، أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة؛ ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية، ورجل أمن سعودي، وإصابتين طفيفتين.





وعبّرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السويّة، مؤكدة وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.





كما دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الاعتداء الجبان في مدينة جدة، والذي أدّى إلى إصابة شخصين بجروح، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن استنكارها وادانتها الشديدين لهذا العمل الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.





وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.





وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الجبان في مدينة جدة الذي أدّى إلى إصابة عدد من الأبرياء.





وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين تمثل صورا لبشاعة العنف والتطرف والغلو وتخالف جميع الأديان السماوية والأعراف والقوانين المدنية.





وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام وتأييدها للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.





وفي المنامة، أدانت مملكة البحرين بشدة العمل الجبان الذي وقع في محافظة جدة وأسفر عن إصابة شخصين.





وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، معربةً عن خالص تمنياتها بالشفاء للمصابين جراء هذا الاعتداء الآثم الجبان.





من جانبها، أدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجوم الجبان الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.





وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الجبان الذي استهدف الأبرياء ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وفي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة التطرف والحفاظ على الأمن والاستقرار.





وأعرب السفير الفايز عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.





وبدورها استنكرت منظمة التعاون الإسلامي حادثة الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة بمحافظة جدة.





وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.





كما دان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الاعتداء الفاشل والجبان الذي استهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن بإصابتين طفيفتين.





وعبّر العسومي في بيان له اليوم عن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها وتصدّيها بكل حزم للجماعات الإرهابية، مشيدًا بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العمل الإرهابي الجبان.





وأكد وقوف البرلمان العربي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.