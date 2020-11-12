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مرأة

حيل مجربة لطفلك تحميه من نزلات البرد وترفع مناعته

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

أطعمة عديدة يجب أن يتم إعطاؤها لطفك في الشتاء تساعد على زيادة قدرة الجهاز المناعى ضد البرد والأنفلونزا.

يقترح الخبراء أن العادات الغذائية تتغير على الأرجح خلال فصل الشتاء حيث يحتاج الجسم إلى المزيد من الأطعمة التي يمكن أن تبقيها دافئة لفترة أطول ، وتحارب العدوى ، وهي منخفضة السعرات الحرارية لمنع زيادة الوزن ومغذية للمساعدة في نمو الطفل، إليك أبرز تلك الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائى للطفل.

. 1.  المكسرات 
هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا. تحتوي على مركبات فينولية وبروتينات عالية الجودة و فيتوسترولس وألياف تساعد في تقليل حالات الالتهاب وارتفاع الكوليسترول والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى. نظرًا لأن آلام الجوع تكون أكثر خلال فصل الشتاء ، فإن المكسرات تساعد في إبعادها لفترة أطول لمنع زيادة الوزن وأيضًا توفير الدفء للجسم.

  2. فيتامين سي 
أظهرت إحدى الدراسات أن فيتامين C مرتفع بشكل ملحوظ في الفواكه والخضروات الشتوية. هذا الفيتامين الأساسي له دور كبير في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والصفير عند الأطفال ، وهي أكثر انتشارًا خلال فصل الشتاء.

3. البروتينات
تساعد الخضار الشتوية الغنية بالبروتين على تعزيز المناعة خلال الموسم وصحة الجهاز الهضمي. فهي غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في حمايتنا من البرد والإنفلونزا ، وتوفر لنا الدفء في نفس الوقت.

4. أحماض أوميجا 3 الدهنية
تعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية على تحسين ترطيب البشرة وتقليل التشققات، كما أنه يساعد في تقليل تساقط الشعر بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. تشير العديد من الدراسات أيضًا إلى فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية في منع حدوث البرد والسعال والربو خلال فصل الشتاء.

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