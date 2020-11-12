محمد رمضان يرد على تصريح عزت العلايلي «ده مريض شهرة» بأغنية أنا السلطان

علق الفنان محمد رمضان على تصريح الفنان الكبير عزت العلايلى الذي قال فيه "محمد رمضان ده مريض شهرة وهو ليس نمبر ون".





ونشر محمد رمضان عبر خاصية "استوري" على حسابه بإنستجرام تصريح الفنان عزت العلايلى بجوار صورته، وكتب "أستاذ عزت العلايلى"، وقام محمد رمضان بتشغيل أغنية "السلطان".





وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن.









المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.







