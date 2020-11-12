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سيارات

لوتس تكشف عن إكسيج سبورت 410

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أطلقت شركة "لوتس"، سيارتها الجديدة نسخة أكسيج سبورت 410 الخاصة بمحرك V6 سوبر تشارج، سعته 3500 سي سي بقوة 416 حصانا /305 كيلو وات، وعزم دوران يبلغ 420 نيوتنمتر، يتصل بناقل حركة يدوي 6 سرعات، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم / ساعة خلال 3.3 ثانية، والسرعة القصوى 280 كم/ ساعة .

كما حصلت السيارة بنظام ترفيهي بشاشة 7 بوصة ونظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، و4 سماعات ، ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية ، وعزل صوتي.

السيارة حصلت على التحديثات جديدة وحصرية للنسخة فمن ناحية الشكل الخارجي يتوفر للسيارة صادم أمامي وخلفي واسبويلر وألواح سقف من ألياف الكربون. 

وزودت السيارة بأقراص الفرامل حمراء اللون وفتحات تهوية في أقواس العجلات وجناح خلفي من ألياف الكربون وعجلات ألومنيوم 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف وفتحة سحب الهواء الجانبية والجناح الخلفي وتشمل تجهيزات السيارة مصابيح أمامية زينون وإطارات ميشلان بايلوت سبورت ومصابيح نهارية ليد ومرايا خارجية كهربائية الطي بنظام تدفئة وحساسات ركن خلفية ومانع للسرقة مع نظام إنذار يعمل عن بعد. 

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