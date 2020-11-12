رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

تصارع رضيعة حديثة الولادة ، عمرها شهران تقريبًا، الموت إثر حقنها بمخدر الهيروين، ونتيجة لذلك فقد أُلقي القبض على والدتها، ونُقلت هي لتلقي الرعاية الطبية أملًا في إنقاذ حياتها.





وكانت شرطة مدينة "سان أنجيلو" بولاية تكساس الأمريكية قد عثرت على الرضيعة فاقدة للوعي صباح يوم الأحد الماضي في منزل مثير للشبهات، ولوحظ وجود آثار حقن على جسدها بالإضافة إلى أعراض تشير إلى تعاطيها المادة المخدرة بشكل متكرر عبر الوريد، الأمر الذي كان صادمًا لضباط الشرطة.









ونُقلت الرضيعة إلى مستشفى متخصص للأطفال بعد أن أكد فحص طبي خضعت له في مركز طبي محلي وجود المادة المخدرة في عينة البول الخاصة بها.





وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، بأن الأطباء وضعوا الرضيعة على أجهزة دعم الحياة ؛ واتضح للسلطات من خلال التحقيقات أن الأم "ديستني هاربور"، والتي يبلغ عمرها 21 عامًا، كانت قد أنجبت الرضيعة في شهر أغسطس الماضي بنفس المسكن الذي عُثر عليها بداخله، ولم تتلق المولودة أي رعاية طبية رسمية منذ ذلك الحين.





وتبين أيضًا أن جدة الرضيعة "كريستين برادلي"، 37 عامًا، وشريك حياتها "داستن سموك"، 34 عامًا، كانا يساعدان والدتها في رعايتها.









وعثر الضباط أثناء تفتيش محل إقامة هذه العائلة على مواد مخدرة من بينها الهيروين والميثامفيتامين والماريجوانا.



