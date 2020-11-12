AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
مأساة عائلية.. مصاب
مأساة عائلية.. مصاب كورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بساعات
Advertisements
هدير علاء
تسببت جائحة كورونا في مأساة عائلية، حيث أودى الفيروس المميت بحياة أم ونجلها بفارق ساعات معدودة عن بعضهما البعض، وذلك في السابع من نوفمبر الجاري.

وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الأم "دوروثي ويكفيلد" توفيت في أحد المستشفيات بمقاطعة "ستافوردشاير" في إنجلترا، عن عمر يناهز 79 عامًا، وبعد مضي 7 ساعات لحق بها نجلها "مارك ويكفيلد"، والذي كان يتلقى العلاج في المستشفى ذاتها، عن عمر 53 عامًا.


وعلى الرغم من أن حالة الأم شهدت تحسنًا ملحوظًا بدرجة كانت تسمح لها بمغادرة المستشفى، إلا أنها أصيبت بالتهاب رئوي وتدهور وضعها الصحي، وتوفيت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، قبيل وفاة نجلها، الذي كان قد ظل في غيبوبة مستحثة لمدة أسبوع.

وقررت إحدى أفراد العائلة "إميلي موريل"، وهي حفيدة "دوروثي ويكفيلد" وابنة شقيقة "مارك"، حث الآخرين على التعامل مع الوباء بجدية وحذر شديدين بعد أن ألحق مأساة مروعة بعائلتها في غضون يوم واحد؛ وأكدت أن جدتها وكذلك خالها كانا حريصين على اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لكن خالها على الأرجح أصيب بالعدوى أثناء تواجده في سوبر ماركت.


وأفاد تقرير "ديلي ميل"، نقلًا عن "موريل"، بأن مأساة العائلة بدأت الشهر الماضي عندما فقد "مارك"، والذي كان مسئولًا عن رعاية والدته، حاستي الشم والتذوق على نحو مفاجئ كما عاني من السعال وصعوبة في التنفس، ونُقل ووالدته إلى المستشفى، حيث ثبتت إصابتهما بالفيروس.

يشار إلى أنه من المقرر أن تقام جنازة الأم ونجلها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.
مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات
مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات
مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتحقيق حلم والدتها المصابة بمرض مزمن| عروس تقيم حفل زفافها في المستشفى.. شاهد

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية

سيدة تدخل في غيبوبة كورونا.. وتنجح في إنجاب توأم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه

عرض اليوم.. اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3500 جنيه فقط

جاليليو.. حصان من سلالة أصيلة تتجاوز قيمته السوقية رونالدو وميسي.. شاهد

بعد إصابة الفنان فايق عزب بـ فيروس مارسا.. تعرف على أسباب الإصابة وطرق الوقاية

أمير عابد: عماد النحاس استمد روح الانتصارات من الأهلي.. فيديو

اكتشفي 3 أسرار للتخلص من «جلد الوزة»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل

جاليليو.. حصان من سلالة أصيلة تتجاوز قيمته السوقية رونالدو وميسي.. شاهد