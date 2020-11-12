بسبب الخيانة.. امرأة تطلق النار على شريك حياتها وتتواصل مع عشيقته عبر فيسبوك

بعد اكتشافها خيانته، أطلقت سيدة أمريكية في الرابعة والثلاثين من عمرها النار على شريك حياتها خلال مشادة نشبت بينهما، وتركته يصارع الموت في حين استخدمت حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كي تتواصل مع عشيقته.





يشار إلى أن الجانية "روزا لاجرون"، وهي أم لـ4 أطفال، كانت تتجادل مع الضحية "دارنيل مان"، 27 عامًا، بشأن سيدة أخرى في حياته قبل أن يتصاعد الموقف وتطلق النار عليه، وذلك نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما أوضحت شرطة مقاطعة "دوبيج" بولاية "إلينوي" الأمريكية التي شهدت هذه الجريمة.









وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن "لاجرون" استخدمت حساب الضحية على موقع "فيسبوك" بعد إطلاقها النار عليه مباشرة للتواصل مع عشيقته عبر خاصية مكالمات الفيديو؛ وظهر الضحية خلال الفيديو، الذي لا يتضمن صوتًا، راقدًا على الأرض في بركة من الدماء وبدا أنه كان يتحدث، في حين ركلته "لاجرون" مرتين على الأقل أثناء تواجدها خارج نطاق الكاميرا.





وأضاف التقرير أن هذه السيدة تركت أطفالها، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 عامًا و6 أعوام، بسيارتها عندما بدأت المشادة بينها وبين "مان"؛ وقال الأطفال إنهم لم يسمعوا أي طلقات نارية.





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وأفادت تقارير إخبارية بأن "لاجرون" اتصلت بأحد أقاربها عقب إطلاق النار من أجل المجئ على الفور لاصطحاب أطفالها، مشيرة إلى أن مصيرها سيكون السجن مدى الحياة، وقد وجهت الشرطة إليها تهمة الشروع في القتل من الدرجة الأولى والاعتداء المشدد باستخدام سلاح ناري، إلا أنها زعمت أنها أطلقت النار عن طريق الخطأ.



