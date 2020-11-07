زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

بسبب خطأ غير مقصود ، أطلق زوج من ولاية فلوريدا الأمريكية النار على شريكة حياته الحامل في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن اشتبه في تسلل سارق إلى منزلهما إثر سماعه ضوضاء خارج غرفة نومه.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذا الحادث، موضحًا أن الزوج، وهو في العقد الثالث من عمره لكن لم يتم الإعلان عن هويته أو هوية الضحية، اتصل بالنجدة وهو في حالة هلع وقال إنه أطلق النار على زوجته بالخطأ في منزلهما بمقاطعة "مارتن"؛ ولدى وصول الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وجدوا امرأة حامل في حالة حرجة نتيجة إصابتها بطلق ناري.









ونُقلت إلى مستشفى قريب، لكن لم تُكتب لها النجاة، وعلى الرغم من أنه قد تم إنقاذ مولودها إلا أنه حاليًا مازال في حالة حرجة.





ووفقًا لـ"ديلي ميل"، فإن الزوجين لديهما طفل آخر كان متواجدًا بالمنزل وقت إطلاق النار ولم يتعرض للأذى.





وقال الزوج خلال التحقيقات إنه استيقظ فجأة على صوت شخص ما يتحرك قرب غرفة نومه، وظن آنذاك أن زوجته كانت نائمة بجواره، لكن تبين في وقت لاحق أن كلبه الأليف هو من كان على السرير بجانبه، وقد كانت الإضاءة بالغرفة خافتة، وهو ما جعل من الصعب عليه أن يدرك أن من بجواره ليست زوجته، بحسب وصفه.









وأشار إلى أنه كان يحتفظ بمسدس على مسافة قريبة منه تحسبًا لأي أمر طارئ، لذا حمل مسدسه وفور أن رأى شخص يتحرك أطلق النار عليه، ثم اكتشف أنه أصاب زوجته.



