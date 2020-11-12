التهرب الجمركي تضبط عددا من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الرسوم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.









وذكرت مصلحة الجمارك - في بيان اليوم، الخميس - أنه بناءً على معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص ببيع زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتوصيلها بخدمة الدليفري للعملاء.









وأضافت أنه تم تشكيل لجنة جمركية، وقامت بعمل طلب "أوردر" وكمين لضبط المتهمة، والتي حضرت بالكمية المتفق عليها بالتاكسي لتسليمها، وكانت اللجنة في انتظارها، وتم ضبطها بحوزتها 59 زجاجة مشروبات كحولية من أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.









وأوضحت أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت مليونا و795 ألفا و916 جنيها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.