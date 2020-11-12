AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التهرب الجمركي تضبط عددا من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الرسوم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
زجاجات المشروبات
زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة
Advertisements
أ ش أ
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.


وذكرت مصلحة الجمارك - في بيان اليوم، الخميس - أنه بناءً على معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص ببيع زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتوصيلها بخدمة الدليفري للعملاء.


وأضافت أنه تم تشكيل لجنة جمركية، وقامت بعمل طلب "أوردر" وكمين لضبط المتهمة، والتي حضرت بالكمية المتفق عليها بالتاكسي لتسليمها، وكانت اللجنة في انتظارها، وتم ضبطها بحوزتها 59 زجاجة مشروبات كحولية من أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.


وأوضحت أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت مليونا و795 ألفا و916 جنيها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تعرف على جهود مكافحة التهرب الضريبي

جمارك شرق بورسعيد تضبط كمية من شاشات وأجزاء ولوازم الكمبيوتر مخالفة لشرط العمر

جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية

إحباط 14 محاولة تهرب جمركي لكمية من البضائع في سفاجا

معروضة على فيس بوك.. ضبط مشروبات مهربة من سداد ٢ مليون جنيه جمارك

ترشيحاتنا

تعرف على مباريات فريق النصر بمجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني.. صور

فيديوجراف.. عمر كمال يثير الجدل بـ سيارة جديدة

الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق أجواء دولة عربية

كيفية فتح السيارة بدون مفتاح

خدوا معاكم جاكت.. الأرصاد توجه رسالة إلى المواطنين..فيديو

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام