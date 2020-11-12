سعد الصغير في حفل خطوبة ابنة عصام الحضرى





وظهر سعد الصغير في الصورة برفقة عصام الحضري وزوجته وعدد من الحاضرين خلال الاحتفال بخطوبته ابنته الحضرى في أحد الأماكن الخاصة.





ويذكر أن احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، أمس بخطوبة ابنته شاهندة ونشر عدة صور من الخطوبة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلق الحضرى، على الصور قائلا: "بنتي حبيبتي و اول فرحتي شاهندة الف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير انتي و عمر حبيبي و ابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة ... كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

وعلق الحضرى، على الصور قائلا: "بنتي حبيبتي و اول فرحتي شاهندة الف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير انتي و عمر حبيبي و ابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة ... كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

نشر الفنان سعد الصغير مجموعة من الصور له خلال حضوره حفل خطوبة ابنة عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.