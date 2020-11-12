AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سعد الصغير في حفل خطوبة ابنة عصام الحضرى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر الفنان سعد الصغير مجموعة من الصور له خلال حضوره حفل خطوبة ابنة عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر سعد الصغير في الصورة برفقة عصام الحضري وزوجته وعدد من الحاضرين خلال الاحتفال بخطوبته ابنته الحضرى في أحد الأماكن الخاصة. 

ويذكر أن احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، أمس بخطوبة ابنته شاهندة ونشر عدة صور من الخطوبة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق الحضرى، على الصور قائلا: "بنتي حبيبتي و اول فرحتي شاهندة الف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير انتي و عمر حبيبي و ابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة ... كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان خطوبة أمير شاهين.. أحدث الخطوبات في الوسط الفني

بإطلالة أنيقة.. شاهد أول ظهور لـ ابنة عصام الحضري في حفل خطوبتها

شاهد| حريق بحفل خطوبة ابنة الحضري

مكشوف الصدر والأكتاف.. زوجة عصام الحضرى تخطف الأنظار من حفل خطوبة ابنتها

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ ابنة عصام الحضري تبرز أنوثتها

جمبسوت كب.. شاهد| الإطلالة الثانية لـ زوجة عصام الحضري في خطوبة ابنتهما

ترشيحاتنا

بعد يومين من البحث.. الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة الجندي المفقود مقتولًا

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

مراوغة جديدة.. إثيوبيا تعلن التزامها بالحوار في ملف سد النهضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ يارا عبر السوشيال ميديا

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

بعد محمد رمضان.. حمادة هلال يتغلب على النمر اللايجر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام