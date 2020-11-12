بلغاريا تسجل 3945 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الخميس، تسجيل 3945 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و47 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الإلكتروني- إن عدد الاختبارات المعملية، التي أجريت للكشف عن فيروس كورونا على مدار يوم أمس تجاوز الـ10 آلاف و800 اختبار، ما أظهر أن نسبة العينات الإيجابية ليوم أمس كانت عالية، وبلغت حوالي 37%.





وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 915 حالة شفاء من المرض، في حين لايزال هناك أكثر من 4400 مريض بكورونا يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفيات المختلفة في بلغاريا.