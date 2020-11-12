الفقي يعقد اجتماعا لمناقشة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمدينتي سوهاج وجرجا

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اجتماعا لمناقشة الاشتراطات العامة البنائية والتخطيطية لمدينتي " سوهاج وجرجا "، بالتعاون مع جامعة سوهاج، وذلك في إطار توصيات مؤتمر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الخميس الماضي بشأن تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديث الاشتراطات البنائية العامة لجميع محافظات الجمهورية.





بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج المكلف برئاسة اللجنه، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج، وفريق عمل الكلية، ومسئولي إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.





وأوضح المحافظ أنه تمت الموافقة على الاشتراطات البنائية لمدينتي " سوهاج، وجرجا "، لعرضها في مؤتمر الهيئة الهندسية القادم بالقاهرة، حيث تم إعدادها وفقا للدليل الإرشادي لضبط العمران بالمدن المصرية، ودليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية 2020، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين .





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وأشار نائب محافظ سوهاج إلى أنه تم عقد ورشة عمل على مدار يوم كامل ضمت أساتذة من كلية الهندسة جامعة سوهاج، ومسئولي إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، تم خلالها الاسترشاد بالضوابط والارشادات العامة لمدن "القاهرة، والجيزة، الاسكندرية" في إنجاز الاشتراطات العامة والخاصة بمدينة سوهاج ومدينة جرجا .