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محافظات

لصحة أفضل..الكشف على 1624 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بدمنهور

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية علاجية بقرية الغلالبة بمركز دمنهور، خلال يومى 9-10 نوفمبر الجاري، بهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.


وأكد الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم خلال القافله توقيع الكشف الطبي على 1624 مريض  من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل (جراحة عامة ، جلدية تناسلية ، امراض عيون  ، مسالك ، اطفال ، نساء وتوليد ، امراض باطنة).


وأضاف وكيل الوزارة، أن تم عمل ٣٨٥  تحاليل دم وطفيليات، ١٧ أشعة سينية، ١٢٠ كشف مبكر علي الأمراض الغير سارية، ١٢٠ استبيان، بالإضافة إلى عمل تثقيف صحي ٢٨٨، ٢٢ حالة خلع أسنان، و بلغت اجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١٥٠٠ تذكره.


يذكر أن نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجيه مجانية بقرية المعركة بمركز بدر خلال يومى ٣/٢ نوفمبر الجاري بهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.


وأكد الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحه، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٤٣ مريض  من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة (جراحة عامة ، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة).


أشار وكيل الوزارة إلى أن تم عمل ٢١٣ تحاليل دم وطفيليات، ٩ اشعة سينية، ١٠١ كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، بالإضافة إلى ١١٠ استبيان  وعمل تثقيف صحي ٢٨٥ مريض و ١١ حالة خلع أسنان، وبلغت إجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١٢٣٠ تذكره.


كما نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجيه مجانية بقرية الضهرية بمركز إيتاي البارود، علي مدار يومي 19و20 أكتوبر الماضي ، بهدف توفير الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع .


وأوضح الدكتور  محمود طلحه مدير مديرية الصحة ، إنه تم خلال القافله توقيع الكشف الطبي على  1119مريض ، وذلك من خلال 4  عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل ( الأمراض الباطنيه، جراحة عامة، طب الأطفال، النفسية والعصبية ،  طب وجراحه الفم والاسنان ، نساء وتوليد ، تنظيم الاسرة ) .

 

وأكد وكيل الوزارة، أن شملت القافلة إجراء 203 تحاليل دم وطفيليات، 7 اشعة سينية، 100 كشف مبكر علي الامراض الغير سارية ، بالإضافة إلى  12 حالة خلع أسنان، مشيرًا إلى أن تم  عمل تثقيف صحي 277 حالة ، وقد بلغت اجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1100 تذكرة .

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لصحة أفضل..الكشف على 1624 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بدمنهور
لصحة أفضل..الكشف على 1624 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بدمنهور
لصحة أفضل..الكشف على 1624 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بدمنهور

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