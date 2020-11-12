للوقوف على مستوى الخدمة.. محافظ الشرقية يفاجئ مركز طب الأسرة بالعزيزية.. شاهد

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بالعزيزية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المركز، وحرصًا منه على تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.





وخلال تفقد المحافظ لأقسام المركز تلاحظ له وجود "فيروز حافظ السيد "من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة وقيامها بمتابعة انتظام العمل داخل المركز والإطلاع على سجل الحضور والانصراف والتسديد أمام المتغيبين عن العمل في السجل.





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وعلى الفور كلف المحافظ بمكافأتها نظرًا لقيامها بعملها على الوجه الأكمل، وقال المحافظ إنه يتعين على كل مسئول القيام بواجبات عمله لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





أوصى محاظ الشرقية العاملين بالمركز بحسن معاملة المرضى والمترددين على المركز وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.





أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.