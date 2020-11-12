AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للوقوف على مستوى الخدمة.. محافظ الشرقية يفاجئ مركز طب الأسرة بالعزيزية.. شاهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة  بالعزيزية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المركز، وحرصًا منه على تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.


وخلال تفقد المحافظ  لأقسام المركز تلاحظ له وجود "فيروز حافظ السيد "من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة وقيامها بمتابعة انتظام العمل داخل المركز والإطلاع على سجل الحضور والانصراف والتسديد أمام المتغيبين عن العمل  في السجل.


اقرأ أيضا:

أهالي أبو نجاح لـ محافظ الشرقية: لدينا مكان مجهز لإقامة منفذ بريد ولكنه في خبر كان


وعلى الفور كلف المحافظ بمكافأتها نظرًا لقيامها بعملها على الوجه الأكمل، وقال المحافظ إنه يتعين على كل مسئول القيام بواجبات عمله لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


أوصى محاظ الشرقية العاملين بالمركز بحسن معاملة المرضى والمترددين على المركز وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.


أكد محافظ  الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

للوقوف على مستوى الخدمة.. محافظ الشرقية يفاجئ مركز طب الأسرة بالعزيزية.. شاهد
للوقوف على مستوى الخدمة.. محافظ الشرقية يفاجئ مركز طب الأسرة بالعزيزية.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يحيل 205 أطباء وصيادلة للتحقيق بـ مستشفى أبو حماد المركزي

إحالة 64 من العاملين بوحدة الزوامل الصحية بالشرقية للتحقيق|تفاصيل

فى زيارة ليلية.. محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى سنهوت التخصصي

الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة على عدد من المنشآت الخدمية والمخابز بكفر صقر.. تفاصيل

الرقابة الإدارية بالشرقية تشن حملة مكبرة على المستشفيات والمخابز ومحلات الجزارة

تشغيل جهاز أشعة مقطعية وتانك أكسجين بمستشفى الصالحية الجديدة

ترشيحاتنا

هل يحرم حرق أوراق المصحف الممزقة ؟

سعد الصغير في حفل خطوبة ابنة عصام الحضرى

في عيد ميلاد مايا دياب.. زوجها مسلم شيعي وابنتها مسيحية

تضامن الشرقية: فيديو إهانة شخص لوالدته قديم والسيدة ميسورة الحال وتصالحت مع نجلها

خاص.. إصابة لاعب المنتخب الأوليمبي بفيروس كورونا

دول عربية تنقل سفاراتها من تل أبيب للقدس.. وزير خارجية إسرائيل يعلن مفاجأة لأول مرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام