الأوقاف الأردنية تعلن توقيت رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة غدا

اعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، إن فترة رفع الحظر بهدف أداء صلاة الجمعة سيبدأ من الساعة 11.15 ولغاية الساعة 12.15 ظهرا، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيرًا على الاقدام فقط .
وشدد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة تنفيذا لأمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وكان الأردن قد دخل مساء الثلاثاء الماضي في حظر شامل، لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحظر الشامل كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة مساء، لكنه أرجأ ساعة واحدة بناء على طلب هيئة الانتخابات.
وسجل الأردن في يوم الانتخابات، أي الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية للمرض، إذ توفي 91 شخصا وأصيب نحو 6 آلاف آخرين.
ودعا وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، المواطنين، إلى الالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة وتنفيذ أوامر الدفاع ومراعاة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستمر الحظر الشامل في الأردن لمدة 4 أيام متواصلة، على أن ينتهي صباح الأحد المقبل