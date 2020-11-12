الأوقاف الأردنية تعلن توقيت رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة غدا

اعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، إن فترة رفع الحظر بهدف أداء صلاة الجمعة سيبدأ من الساعة 11.15 ولغاية الساعة 12.15 ظهرا، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيرًا على الاقدام فقط .





وشدد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة تنفيذا لأمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



