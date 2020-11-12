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حوادث

الداخلية تنجح فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين أفراد عائلتين بأسيوط

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
الداخلية تنجح فى
الداخلية تنجح فى إتمام الصلح
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مصطفي الرماح


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات" وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين ، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

 كما أكد الحاضرون على ثقتهم فى الأجهزة الأمنية وأشادوا بجهود رجال الأمن المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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