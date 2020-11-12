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منوعات

حيلة جديدة.. دولة تستعين بـ روبوتات ذئاب متوحشة لإخافة الدببة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وضعت بلدة يابانية ذئابًا آلية في محاولة لإخافة الدببة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المناطق الريفية وباتت مصدر إزعاج متزايد الخطورة.

قامت بلدة "تاكيكاوا" الواقعة على جزيرة هوكايدو الشمالية بشراء وتركيب روبوتين من طراز Monster Wolf بعد العثور على الدببة في أحياء في سبتمبر، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ذكرت الإذاعة الوطنية اليابانية NHK أن مشاهدات الدببة في اليابان بلغت أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات وتحدث في الغالب في المناطق الريفية في غرب وشمال اليابان.

ووقعت العشرات من الهجمات حتى الآن في عام 2020 ، أدت اثنتان منها إلى مقتل شخص، مما دفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ الشهر الماضي لمواجهة التهديد.

يبدو  The Monster Wolf بأربعة أرجل ، وجسم أشعث، وعيون حمراء متوهجة. عندما يتم تنشيط كواشف الحركة ، فإنه يحرك رأسه ويومض الأضواء ويصدر أصواتًا تتراوح من عواء الذئب إلى ضوضاء الآلات. باعت الشركة المصنعة ، Ohta Seiki ، حوالي 70 وحدة منذ عام 2018.

قال مسؤولو مدينة تاكيكاوا إن الدببة أصبحت أكثر نشاطًا وخطورة أثناء بحثها عن الطعام قبل الدخول في حالة السبات في أواخر نوفمبر. قد يكون انخفاض الجوز في البرية هذا العام هو ما دفع الحيوانات إلى الاقتراب من المدن بحثًا عن القوت ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

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