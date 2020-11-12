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رياضة

خاص.. الأهلي يوافق على إعارة أليو بادجي إلى الاتحاد السكندري

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
أليو بادجي
أليو بادجي
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حسام الحارتي
وافق مسئولو النادي الأهلي علي إعارة أليو بادجي الي الاتحاد السكندري لمدة موسم وفقا للرؤية الفنية للمارد الاحمر بقيادة بيتسو موسيماني.

ورحب اللاعب بإعارته إلي صفوف الاتحاد السكندري عقب تقدم مسئولي زغيم الثغر للحصول علي خدماته.

وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة إنه تم حسم الاتفاق بشكل مبدئي بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري.

وأوضح أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بإنتقال اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلي رغبة الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن في انضمام أليو بادجي الي صفوف الفريق.

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