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حوادث

رفض يرجع الذهب.. شاب يقتل والد خطيبته بـ كرباج في الدقهلية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي شخص بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية مصرعه على يد خطيب ابنته السابق عقب تعديه عليه بالضرب بـ"كرباج" لوجود خلافات بينهما بسبب مطالبة الجانى برد الشبكة والهدايا التي أحضرها لابنته أثناء فترة الخطوبة، فيما قررت النيابة حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


ورد لمديرية أمن الدقهلية إخطار من مأمور مركز ميت غمر يفيد بوفاة "عبد المقصود. م"، 55 سنة، فرد أمن، مقيم قرية دماص، إثر إصابته بنزيف حاد بالمخ عقب وصوله مستشفى ميت غمر، بسبب التعدى عليه من آخرين.


انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، حيث وجهت أسرته الاتهام إلى "سمير. ف. م"، 26 عاما، نجار، خطيب ابنته السابق، مقيم ذات القرية.


وتبين من التحريات أن المتهم تربص بالمجنى عليه أثناء عودته من عمله بشركة دواجن واعتدى عليه بكرباج من الخلف، مما تسبب في إحداث إصابات برأسه وجسده، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بعد فسخ الخطبة حول رد الشبكة والهدايا.


تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر من ضبط المتهم مختبئا عند أحد أصدقائه، وبمواجهته اعترف بارتكابها.


تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التى أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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