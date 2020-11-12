التنسيق الحضاري يستقبل طلبة جامعة فاروس للتعريف بدوره في الحفاظ على التراث

استقبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " مجموعة من شباب الطلبة المعماريين بجامعة فاروس بالإسكندرية، للتعرف على الدور الذي يقوم به الجهاز من أجل التوعية بقيمة التراث المعماري والعمراني والحضارى وأهميته وذلك من خلال مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا" التي اطلقها الجهاز للحفاظ على التراث الحضاري.





وحاضر للطلبة م. هبة الله يوسف بشرح مدير عام إدارة التخطيط المشروعات بالجهاز عن دور الجهاز وأهميته في الحفاظ على التراث العمراني وأهدافه و المشاريع القائم عليها، كما حاضرت د. هايدي شلبي مدير عام المناطق التراثية بالجهاز عن القوانين إلي يعمل بها الجهاز وحدود الحماية اللتي يضعها لكل منطقة متميزة معماريا ولككل مبنى ذات طراز معماري فريد.





وكذلك عرضت لمشروع ترميم واحياء القاهرة الخديوية وميدان التحرير، وحاضر مهندس رامي صبري مدير عام إدارة المشروعات عن الضبطية القضائيه التي منحت للجهاز، وكيف استطاع الجهاز ضبط العديد من المخالفات وتحرير محاضر بها.





كما حاضرت م. غادة عبدالفتاح بإدارة تخطيط المشروعات عن مشروع تطوير نادي السلاح وعن الحلول المعمارية التي وضعت المبنى والمعالجات الإنشائية التي تم استخدامها ووضع حلول بيئية المخارج والمداخل الخاصة بالنادي، وتم عرض بانوراما التراث الحضاري للطلبة وهو ما نال إعجابهم الشديد.