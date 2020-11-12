AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

التنسيق الحضاري يستقبل طلبة جامعة فاروس للتعريف بدوره في الحفاظ على التراث

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
استقبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " مجموعة  من شباب الطلبة المعماريين بجامعة فاروس بالإسكندرية، للتعرف على الدور الذي يقوم به الجهاز من أجل التوعية بقيمة التراث المعماري والعمراني والحضارى وأهميته وذلك من خلال مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا" التي اطلقها الجهاز للحفاظ على التراث الحضاري.

وحاضر للطلبة م. هبة الله يوسف بشرح مدير عام إدارة  التخطيط  المشروعات بالجهاز عن دور الجهاز وأهميته في الحفاظ على التراث العمراني وأهدافه و المشاريع القائم عليها، كما حاضرت د. هايدي شلبي مدير عام المناطق التراثية بالجهاز عن القوانين إلي يعمل بها الجهاز وحدود الحماية اللتي يضعها لكل منطقة متميزة معماريا ولككل مبنى ذات طراز معماري فريد.

وكذلك عرضت لمشروع ترميم واحياء القاهرة الخديوية وميدان التحرير، وحاضر مهندس رامي صبري مدير عام إدارة المشروعات عن الضبطية القضائيه التي منحت للجهاز، وكيف استطاع الجهاز ضبط العديد من المخالفات وتحرير محاضر بها.

كما حاضرت م. غادة عبدالفتاح بإدارة تخطيط المشروعات عن مشروع تطوير نادي السلاح وعن الحلول المعمارية التي وضعت المبنى والمعالجات الإنشائية التي تم استخدامها ووضع حلول بيئية المخارج والمداخل الخاصة بالنادي، وتم عرض بانوراما التراث الحضاري للطلبة وهو ما نال إعجابهم الشديد.
التنسيق الحضاري يستقبل طلبة جامعة فاروس للتعريف بدوره في الحفاظ على التراث
التنسيق الحضاري يستقبل طلبة جامعة فاروس للتعريف بدوره في الحفاظ على التراث
التنسيق الحضاري يستقبل طلبة جامعة فاروس للتعريف بدوره في الحفاظ على التراث

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهام عزام: مصر كانت أجمل من باريس وهو ما نسعى إلى عودته الآن في القاهرة الخديوية

رئيس الوزراء يتابع مشروعات إحياء وتطوير القاهرة التاريخية.. مدبولي: نعمل على إعادة العاصمة لرونقها.. وإزالة الإعلانات التجارية المتعدية على حرم الطرق

لتجميل الميادين.. دورة "أون لاين" للمهندسين ومديري المشروعات بالشرقية

وزيرة الثقافة تسلم جوائز الفائزين بمسابقة تراثي للفنون البصرية

للتصدي للمخالفات.. جهاز 15 مايو يشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة

ترشيحاتنا

غطى على زمايله المتغيبين.. إحالة مسئول سجل الحضور والانصراف بوحدة محلية للتحقيق

بعد انضمامه لـ الأهلي.. بدر بانون يتصدر تويتر

في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. شاهد زوجته الأولى وأم ابنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020

شاهد.. أسماء جلال بـ"بيجامة" في المنزل

أحمد مرتضى: في أوقات بتكون لازم تقف وتستحمل وتحارب عشان حلمك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات