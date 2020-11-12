"بالبنط العريض" الأولى.. أكثر 5 أغاني حفلات الزفاف استماعًا في مصر 2020

أعلن Spotify، أكبر منصة للبث الصوتي في العالم، أن المطربين حسين الجسمي ورامي عياش هما أكثر من استمع إليهم مستخدمو Spotify في قوائم أغاني حفلات الزفاف خلال عام 2020، حيث شهدت منصة بث الموسيقى منذ يوليو من هذا العام إنشاء المُستخدمين لأكثر من 400.000 قائمة أغاني لحفلات الزفاف.





وعلى الرغم من أن عام 2020 كان عامًا لا يمكن التنبؤ به بالنسبة للأحباء الذين يتطلعون إلى عقد قرانهم تُظهر أحدث بيانات Spotify أن عام 2020 لم يمنع العرائس والعرسان من التواصل سويًا عبر Spotify مُحتفلين بحبهم من خلال الاستماع إلى أغاني الزفاف لمطربيهم المفضلين خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن بالنظر إلى كثرة الأخبار التي نطالعها مؤخرًا حول حفلات زفاف المشاهير، على سبيل المثال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وأيضًا درة وهاني سعد، يبدو لنا أن الأحباء قرروا المضي قدمًا في الزواج.





بالنسبة للأغاني الأكثر شعبية لحفلات الزفاف في مصر، تصدرت أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي الأغاني الأكثر شعبية على قوائم أغاني حفلات الزفاف، تليها أغنية "الليلة دي" للفنان لؤي.





أما عالميًا، إليكم بعض أهم صيحات الاستماع بالنسبة لحفلات الزفاف على Spotify:





وضع قوائم أغاني لحفلات الزفاف المحدودة والافتراضية: في وقت أصبحت فيه التجمعات الاجتماعية الصغيرة والافتراضية هي القاعدة لا الاستثناء، شهدت منصة Spotify بدورها تزايد هذا الاتجاه في قوائم أغاني حفلات الزفاف، مع ارتفاع عدد قوائم أغاني حفلات الزفاف البديلة التي أنشأها المستخدمون والتي أُضيفت إلى منصة Spotify هذا العام، قوائم أغاني حملت عناوين تعبر عن الوضع الراهن مثل “Virtual” و”Zoom” و"Micro-Wedding".





التعاون على وضع قوائم أغاني: يقوم العرسان بإنشاء قوائم أغاني بمساعدة أصدقائهم وأحبائهم معتمدين على خاصية قوائم الاغاني التعاونية التي توفرها منصة Spotify، حيث يمكن العثور على ما يقرب من 600.000 قائمة أغاني تعاونية تحت عنوان الزفاف على المنصة هذا العام.





من خلال خاصية قائمة الأغاني التعاونية في Spotify، يمكن للمُقدمين على الزواج دعوة الأصدقاء والعائلة لإضافة المقاطع الموسيقية وحذفها وإعادة ترتيبها، ما يضمن للجميع الاستمتاع بسماع مقاطعهم الرومانسية المفضلة بجانب الأغاني الراقصة عندما يحين يوم الزفاف واستحضار روح يوم الزفاف وهم في المنزل.





137 دقيقة من المقاطع الموسيقية لحفلات الزفاف: يبلغ المتوسط العالمي لمدة قوائم الأغاني التي أنشأها المستخدمون لحفلات الزفاف على Spotify ساعتان و17 دقيقة (137 دقيقة) من الموسيقى (أي حوالي 35 مقطعًا موسيقيًا).





Ed Shereen هو "الملك المتوج" على عرش حفلات الزفاف عالميًا: لنجم البوب الإنجليزي بعض أهم الأغنيات التي يُفضلها الناس في حفلات الزفاف مثل Thinking Out Loud وPerfect وهو الفنان الأكثر ظهورًا ضمن قوائم أغاني حفلات الزفاف على مستوى العالم على منصة Spotify، أما في مصر، فـ يحتل حسين الجسمي الصدارة.





يمكنكم الاطلاع أدناه على قائمة كاملة بأهم أغاني ومطربي حفلات الزفاف.





بيانات الاستماع بالنسبة لحفلات الزفاف في مصر:





أهم 5 فنانين على قوائم الأغاني في حفلات الزفاف على Spotify في مصر:

حسين الجسمي

رامي عياش

لؤي

كارمن سليمان

أحمد جمال





أكثر 5 أغانٍ اُستمع إليها ضمن قوائم أغاني حفلات الزفاف في مصر على Spotify:





" بالبنط العريض" لحسين الجسمي

"الليلة دي" للؤي

"لينا رقصة" لكارمن سليمان

"من غير مجاملة" لأحمد جمال

"مبروك علينا" لرامي صبري





بيانات الاستماع بالنسبة لحفلات الزفاف عالميًا:





أهم 5 فنانين على قوائم الأغاني في حفلات الزفاف على Spotify عالميًا:







إيد شيران

برونو مارس

الثنائي دان + شاي

ديلجيت دوسانجه

جيسون مراز

أكثر 5 أغانٍ اُستمع اليها ضمن قوائم أغاني حفلات الزفاف على Spotify عالميًا:





‘Marry You’ - برونو مارس

‘A Thousand Years’ - كريستينا بيري

‘Thinking out Loud’ - إد شيران

‘All of Me’ - جون ليجيند

‘Perfect’ - إد شيران