أحرقته النيران.. تحد في موسوعة جينيس كاد ينهي حياة ضابط شرطة

تجربة مخيفة تحبس الأنفاس، خاضها هندي ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن قرر عبو نفق مشتعل بالنيران، وكاد ينهي حياته في سبيل سعيه لتحقيق الرقم المطلوب.

قرر ضابط هندي يدعى شيفام سينج ، إجراء تجربة جديدة كي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، واختار أن تكون تجربته الفريدة هي عبور أطول رحلة في نفق ناري لكن ما حدث له أثناء قيامه بالتحدي تعرض لخطر كبير لم يتوقعه من البداية .

دخل شيفام سينج نفق تحيطه النيران من الجانبين ، وقطع مسافة 127 مترا، حيث كان يستهدف قطع النفق كاملًا ، كي يستطيع كسر الرقم المسجل في موسوعة جينيس لنفس التحدي وهو 120.7 مترا ، والذي سجله مغامران من جنوب إفريقيا عام 2014.

ورغم أنه كان يرتدي زيا مقاوما للنيران، إلا أنه خرج من النفق والنار تمسك به ، وفقًا لصحيفة "إنديا توداي" .





خلال مروره في النفق الناري ، تعطلت دراجته فما كان أمامه سوى استكمال النفق على قدميه، فخرج منه وجسده يغطيه اللهب، وبمجرد خروجه شاهده زملاؤه الذين كانوا في انتظار صديقهم لحظة قيامه بالتحدي، وقاموا بمحاولات إطفاء النيران وإنقاذه.

ورغم أن الضابط الهندي شيفام كان يرتدي الملابس المقاومة للحرائق المخصصة لرجال الإطفاء، إلا أن تعطل دراجته واضطراره لعبور النفق على قدميه تسبب في اشتعال النيران به .

وقالت "إنديا توداي"، إن الحادثة وقعت في مدينة بنجالور، جنوبي الهند، وذكرت أن الضابط الذي يعمل في فريق الدراجات النارية بالجيش حطم الرقم القياسي في هذه التجربة الخطيرة، لكن ذلك كلفه إصابته بحروق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.