هل تبطل صلاة من عطس وقال "الحمد لله" ؟ الإفتاء تجيب

حكم من عطس اثناء الصلاة وقال "الحمد لله " ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وقال وسام: إن الفقهاء اتفقوا على أن المصلي لو عطس في الصلاة وقال "الحمدلله" لا تبطل صلاته لأنهم عدوا ذلك من قبيل الذكر.





وأوضح أن من الأشياء التى تبطل الصلاة هو الحركة أثناء الصلاة، فالشافعية قالوا إنه لو اشتمل الركن على 3 حركات بطلت صلاته، والحركة تعرف بحركة البدن كله، فمثلا لو خطى المصلي خطوة ليست لأجل مصلحة الصلاة كأن ينضم لصف مثلا ويصل الفرجة الموجودة وهذا بثلاثة خطوات متتالية بطلت صلاته.





وأشار إلى أن تحريك الإصبع أو ربط الأزرار في القميص لا تبطل الصلاة.





وأضاف، أن مما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة، كاستقبال القبلة او الوضوء أو ستر العورة.