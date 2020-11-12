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ديني

هل تبطل صلاة من عطس وقال "الحمد لله" ؟ الإفتاء تجيب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
حكم من عطس اثناء الصلاة وقال "الحمد لله" ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال وسام: إن الفقهاء اتفقوا على أن المصلي لو عطس في الصلاة وقال "الحمدلله" لا تبطل صلاته لأنهم عدوا ذلك من قبيل الذكر.

وأوضح أن من الأشياء التى تبطل الصلاة هو الحركة أثناء الصلاة، فالشافعية قالوا إنه لو اشتمل الركن على 3 حركات بطلت صلاته، والحركة تعرف بحركة البدن كله، فمثلا لو خطى المصلي خطوة ليست لأجل مصلحة الصلاة كأن ينضم لصف مثلا ويصل الفرجة الموجودة وهذا بثلاثة خطوات متتالية بطلت صلاته.

وأشار إلى أن تحريك الإصبع أو ربط الأزرار في القميص لا تبطل الصلاة.

وأضاف، أن مما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة، كاستقبال القبلة او الوضوء أو ستر العورة.

"أعاني من العطس المتكرر أثناء الصلاة ودائمًا ما تأتيني موجة شديدة منه.. فماذا أفعل؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما عليك فعله هو أن تقول: «الحمد لله»، وتكمل صلاتك، وهي صحيحة، ولا شيء عليك سوى ذلك. 


حكم تشميت العاطس في الصلاة:

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء،  أن الفقهاء اتفقوا على أن المصلي لو عطس في الصلاة وقال «الحمدلله» لا تبطل صلاته لأنهم عدوا ذلك من قبيل الذكر.

وأضاف «عبد السميع»، في إجابته عن سؤال: « ما حكم تشميت العاطس في الصلاة ؟»، أن من الأشياء التي تبطل الصلاة الحركة أثنائها، فالشافعية قالوا إنه لو اشتمل الركن على 3 حركات بطلت صلاته، والحركة تعرف بحركة البدن كله، فمثلًا لو خطى المصلي خطوة ليست لأجل مصلحة الصلاة كأن ينضم لصف مثلًا ويصل الفرجة الموجودة وهذا بثلاثة خطوات متتالية بطلت صلاته.

وأشار إلى أن تحريك الإصبع أو ربط الأزرار في القميص لا تبطل الصلاة، موضحًا أن مما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة، كاستقبال القبلة أو الوضوء أو ستر العورة.

حكم العطس أثناء الصلاة: 
كما ورد سؤال إلى الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، من سائلة تقول" ما حكم العطس أثناء الصلاة؟"، وهل عليها إكمال الصلاة أم التوقف؟، وهل عند تأخير الصلاة يتم أداء صلاة الوقت المتأخر أولًا أم الوقت الحالي.

وأجاب « جلال» خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" المذاع عبر فضائية "المحور: "إنه فى حال العطس في الصلاة عليها قول الحمد لله، ثم اكمال الصلاة، والصلاة تكون صحيحة".

وأوضح أنه حال كان المصلي يُصلي بمفرده فعليه أن يؤدي الصلاة الفائتة بالترتيب، بينما حال توجه للصلاة في المسجد أثناء صلاة العصر، فيصلي العصر أولًا في جماعه، ثم يعود ليُصلى الظهر بمفرده"، وبعض العلماء يقول أنه حال نوى الإنسان صلاة الظهر في وقت دخول العصر، وأثناء دخوله في الصلاة أذن العصر، فعليه أن يكمل صلاته وهي صحيحه.

حكم تشميت العاطس وتحميده:
بين الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  حكم تشميت العاطس قائلًا: التشميت هو الدعاء بالخير والبركة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا في درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة؛ لما رواه أبوهريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ الله»، أخرجه البخاري في صحيحه.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال "هل تشميت العاطس فرض عين أم فرض كفاية؟"، أن العلماء اتفقوا على أنه يسن للعاطس إذا عطس أن يحمد الله فيقول: "الحمد لله"، ولو زاد: "رب العالمين" كان أحسن كفعل ابن مسعود، ولو قال: "الحمد لله على كل حال" كان أفضل كفعل ابن عمر، وقيل: يقول: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه" كفعل غيرهما، وأن يقال المسلم لأخيه العاطس: "يرحمك الله"، فيرد عليه العاطس بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم"، وذلك لما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ"، أخرجه البخاري في صحيحه. 

وأشار إلى أن الفقهاء نصوا على أن تشميت العاطس من الحقوق، وهذا جاء فى الحديث الشريف "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ"، فهو من حق المسلم على أخيه، لكنه ليس بفرض فهو من محاسن الشيم.

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حكم تشميت العاطس في حال كثرة التكرار:

نبهت دار الإفتاء المصرية، أن من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء.

واستشهدت الدار فى ردها على سؤال "إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؟"؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟ بما رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي واللفظ له.

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