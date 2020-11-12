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فن

تحطم سيارة الفنانة إنجي شرف.. شاهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشرت الفنانة إنجي شرف، عدة صور لسيارتها المتحطمة من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك"، وعلقت قائلة:"قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله على كل شئ .. انا صحيت على كدة.

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

مسلسل "الضاهر" تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.
تحطم سيارة الفنانة إنجي شرف.. شاهد

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