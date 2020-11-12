أحمد فريد يكتب: حمل المرأة في الفضاء





هل الحمل ممكن في الفضاء؟ الإجابة الفنية على هذا السؤال هي: نعم ، من الممكن أن تصبحي حاملًا في الفضاء. لا يوجد شيء معروف في الفضاء يمنع البويضة والحيوانات المنوية من الاتحاد لإنجاب طفل. بالطبع ، يجب أن تكون المرأة وشريكها قادرين على ممارسة الجنس فعليًا في الفضاء حتى تتجمع هذه الخلايا في المقام الأول. إضافة إلى ذلك ، يجب أن تتمتع هي وشريكها بالخصوبة. ويمكن للأم والأب بعد ذلك اختيار الوقت المناسب لجعل هذا الطفل. ومع ذلك. اتضح أن هناك عقبات أخرى كبيرة تقف في طريق الحصول على ما يلزم لإنجاب طفل ثم البقاء حاملًا بمجرد حدوث الإخصاب.





أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الألمانية . كان في معقوله هي "لا حياء في العلم" المقال دا هوا مقال علمي و يوجد فيه بعض المفاهيم العلميه الحساسه و الغرض منها هو المعلومه العلميه بدون خدش الحياء و احترامي الشديد لك سيدتي القارئة و سيدي القارئ





حواجز أو موانع الإنجاب في الفضاء:





المشاكل الأساسية في الحمل والبقاء في الفضاء هي الإشعاع الكوني و أنخفاض الجاذبية . يمكن أن يؤثر الإشعاع على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل ، مما يجعله عقيمًا ، وربما بشكل دائم. كما يمكن أن يؤذي الجنين النامي. توجد مخاطر هذا الإشعاع هنا على الأرض أيضًا ، كما تعلموا أي شخص أخذ صورة طبية بالأشعة السينية أو يعمل في بيئة عالية الإشعاع . لهذا السبب يتم تزويد كل من الرجال والنساء عادةً بمآزر واقية عندما يتعرضون للأشعة السينية أو أي عمل تشخيصي آخر. الفكرة هي منع الإشعاع الشارد من التدخل في إنتاج البويضات والحيوانات المنوية. بمجرد تكوين الجنين ، فإنه يخضع لنفس مخاطر الإشعاع التي تتعرض لها الأم.





الحالات التي يمكن أن تتعارض مع الحمل

لنفترض أن هذا الحمل يحدث بعد أن يجتمع الزوجان في المحطة الفضائية أو أثناء رحلة إلى المريخ أو حتى بعد هبوطهما على الكوكب الأحمر. الإشعاع في الفضاء (أو على المريخ) شديدة بما يكفي أن تمنع الخلايا في الجنين من التكاثر. وبالتالي ، لن يتم إنزال أي طفل.





بالإضافة إلى الإشعاع العالي ، يعيش رواد الفضاء ويعملون في بيئات منخفضة الجاذبية. لا تزال الآثار الدقيقة قابله للدراسة بالتفصيل على حيوانات المختبر (مثل الفئران). ومع ذلك ، فمن الواضح جدًا أن بيئة الجاذبية ضرورية لتنمية العظام ونموها بشكل سليم . عندما قضى رائد الفضاء سكوت كيلي (وآخرون) فترات طويلة في محطة الفضاء الدولية ، أظهروا تغيرات كبيرة في صحتهم. يمكن أن تكون مماثلة على الجنين النامي.





هذا الضمور هو سبب اضطرار رواد الفضاء إلى ممارسة الرياضة في الفضاء بانتظام لمنع ضمور العضلات وفقدان كتلة العظام . يمكن أن يتغير الجنين أو الجنين النامي بشكل دائم ، وصولًا إلى الحمض النووي.





حلول لمشكلة الإشعاع

من الواضح ، إذا أراد الناس الخروج إلى الفضاء على أساس دائم (مثل الرحلات الطويلة إلى المريخ) ، يجب تقليل مخاطر الإشعاع ، ليس فقط للبالغين ولكن لأي أطفال محتملين يولدون في هذه الرحلات. ولكن كيف نفعل ذلك؟





سيكون رواد الفضاء الذين يقومون برحلات طويلة إلى الفضاء على متن السفن التي من المحتمل ألا توفر أقوى حماية من الإشعاع. بمجرد وصولهم إلى المريخ ، على سبيل المثال ، سيتعرضون للكثير من الإشعاع على السطح الذي لا يوقفه الغلاف الجوي الرقيق. أيضًا ، ستكون الجاذبية المنخفضة على المريخ (وعلى القمر ، بالنسبة لأولئك الذين يهاجرون إلى هناك) ، مشكلة.





لذا ، إذا كانت هناك أماكن إقامة دائمة على سطح المريخ أو القمر ، مثل تلك التي اقترحها الدكتور ماي جيميسون لمئة عام المركبة الفضائية ، فسيتعين تطوير تقنية حماية أفضل. نظرًا لأن ناسا تفكر بالفعل في حلول لهذه المشكلات ، فمن المحتمل أن يتوقف الإشعاع عن أن يصبح تهديدًا كبيرًا كما هو الحال الآن.





التغلب على مشكلة الجاذبية:

قد يكون التغلب على مشكلة بيئة الجاذبية المنخفضة أكثر صعوبة إذا أراد البشر التكاثر بنجاح في الفضاء . تؤثر الحياة في الجاذبية المنخفضة على عدد من أجهزة الجسم ، بما في ذلك النمو العضلي والبصر. لذلك ، قد يكون من الضروري توفير بيئة جاذبية اصطناعية في الفضاء لتقليد ما يتوقعه البشر هنا على الأرض.





النبأ السار هو أن هناك بعض تصاميم المركبات الفضائية في خط الأنابيب ، مثل Nautilus-X ، التي تستخدم تصميمات "الجاذبية الاصطناعية". تستخدم هذه أجهزة الطرد المركزي التي من شأنها أن تسمح ببيئة جاذبية جزئية على الأقل في جزء من السفينة. أي شخص قام برحلة مثل تجربة "Space Mission " في مركز EPCOT في ديزني وورلد شعر بتأثيرات الجاذبية التي يمكن لجهاز الطرد المركزي توفيرها.





تكمن مشكلة مثل هذه التصميمات في أنها لا تستطيع حتى الآن توفير بيئة الجاذبية الكاملة ، وحتى في هذه الحالة ، سيتم تقييد الركاب بجزء واحد من السفينة يقع في جهاز الطرد المركزي. هذا سيكون من الصعب إدارته. ومما يزيد من تفاقم المشكلة حقيقة أن المركبة الفضائية بحاجة إلى الهبوط. إذن ما الذي يفعله الناس مرة واحدة على الأرض في بيئة منخفضة الجاذبية في مكان مثل المريخ؟





المستقبل في الفضاء: لا يوجد أطفال في الفضاء بعد

في النهاية ، الحل طويل الأمد للمشكلة هو تطوير تكنولوجيا مقاومة الجاذبية. مثل هذه الأجهزة لا تزال بعيدة المنال. ومع ذلك ، إذا تمكنت تقنية سفينة الفضاء بطريقة ما من التلاعب بالجاذبية ، فإنها ستخلق بيئة يمكن للمرأة أن تحمل فيها جنينًا على المدى الطويل. إلى أن يصبح ذلك ممكنًا ، من المرجح جدًا أن يستخدم البشر الذين يذهبون إلى الفضاء حاليًا وسائل منع الحمل لمنع حالات الإملاص والإجهاض. إذا كانوا يمارسون الجنس ، فهذا سر محفوظ جيدًا. لكن لم تكن هناك حالات حمل معروفة في الفضاء.





ومع ذلك ، سيتعين على البشر أن يواجهوا مستقبلًا يشمل الأطفال المولودين في الفضاء والمريخ أو القمر. هؤلاء الناس سوف يتكيفون تمامًا مع منازلهم ، ومن الغريب أن بيئة الأرض ستكون "غريبة"