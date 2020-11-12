5 غرف عمليات كبرى.. تطوير مستشفي دمياط العام.. شاهد





مشيرا الى انه تم تطوير الحضانات وعناية الأطفال وتزويد قسم العناية المركزة ب12جهاز تنفس صناعي وتطوير البنية التحتية للدور الخامس (قسم الجراحة والجراحات المتخصصة).





وأضاف بانه تم فرش جميع أسرة المستشفي بسراير جديدة 200سرير مريض كامل كما تم الانتهاء من فرش 3أدوار من مبني العيادة الخارجية .





وأوضح الحفناوى ،انه جاري عمل التشغيل التجريبي بقسم الكلي الصناعي بمستشفي دمياط العام تمهيدا لنقله من مستشفي دمياط التخصصي بعد إستحداث قسم غسيل الكلى للأطفال والغسيل البريتوني الحلم الذي طال انتظاره ليكون أول مركز متخصص متكامل للغسيل الكلوي بدمياط.





اقرأ أيضا:

حيث أصبح بالمستشفي 5 غرف عمليات كبري بعد تزويدها بأجهزة التنفس والليجاشور وطرابيزة c-Armوفرش وأطقم جراحية وصيانة طرابيزات العمليات القديمة.