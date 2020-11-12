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محافظات

5 غرف عمليات كبرى.. تطوير مستشفي دمياط العام.. شاهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:53 م
تطوير مستشفي دمياط
تطوير مستشفي دمياط العام
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زينب الزغبي
صرح الدكتور اسماعيل الحفناوى مدير مستشفي دمياط العام ، ان اعمال التطوير وتجديد جميع أقسام مستشفي دمياط العام مستمرًا بعد عام ونصف من الجهد .

حيث أصبح بالمستشفي 5 غرف عمليات كبري بعد تزويدها بأجهزة التنفس والليجاشور وطرابيزة c-Armوفرش وأطقم جراحية وصيانة طرابيزات العمليات القديمة.

مشيرا الى انه تم تطوير الحضانات وعناية الأطفال وتزويد قسم العناية المركزة ب12جهاز تنفس صناعي وتطوير البنية التحتية للدور الخامس (قسم الجراحة والجراحات المتخصصة).

وأضاف بانه تم  فرش جميع أسرة المستشفي بسراير جديدة 200سرير مريض كامل كما تم الانتهاء من فرش 3أدوار من مبني العيادة الخارجية .

وأوضح الحفناوى ،انه جاري عمل التشغيل التجريبي بقسم الكلي الصناعي بمستشفي دمياط العام تمهيدا لنقله من مستشفي دمياط التخصصي بعد إستحداث قسم غسيل الكلى للأطفال والغسيل البريتوني الحلم الذي طال انتظاره ليكون أول مركز متخصص متكامل للغسيل الكلوي بدمياط.

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5 غرف عمليات كبرى.. تطوير مستشفي دمياط العام.. شاهد
5 غرف عمليات كبرى.. تطوير مستشفي دمياط العام.. شاهد
5 غرف عمليات كبرى.. تطوير مستشفي دمياط العام.. شاهد
5 غرف عمليات كبرى.. تطوير مستشفي دمياط العام.. شاهد
5 غرف عمليات كبرى.. تطوير مستشفي دمياط العام.. شاهد

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