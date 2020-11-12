السعودية تسجل 311 إصابة جديدة بـ كورونا و15 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، الخميس، عن تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.









وذكرت الصحة السعودية أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة وحتى الآن بلغ 352.160 حالة، من بينها 7441 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 798 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.









وأفادت الصحة السعودية أيضا بأنه تم رصد تعافي 412 حالة إضافية، و15 حالة وفاة جديدة.









ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات التعافي 339.114 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5605 حالات وفاة.