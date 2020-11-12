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أخبار البلد

وزيرة الصحة توجه بتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مطروح العام وPCR بالحميات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظتين، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في المحافظتين، خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس في العديد من دول العالم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن المحافظين اتفقا على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت وكلاء الوزارة بالتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت بمتابعة التدريب بشكل دوري للفرق الطبية لرفع كفاءتهم.

وتابع أن الوزيرة وجهت أيضًا بتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مطروح العام، بالإضافة إلى توفير جهاز (pcr) في مستشفى حميات مطروح، استجابة لاحتياجات المحافظة، لافتًا إلى أنه تم التعاقد لتوفير عدد إضافي من أجهزة الأشعة المقطعية على مرحلتين في مستشفيات وزراة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن الوزيرة شددت خلال الاجتماع على متابعة العمل بالمبادرات الرئاسية للصحة العامة داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية والعيادات المتنقلة، وصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر مقدمًا، بالمجان، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتقليل مضاعفات الإصابة الصحية الناتجة عن الأمراض المزمنة.

من جانبه توجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بالشكر لوزيرة الصحة لاستجابتها الفورية لتلبية احتياجات المستشفيات بالمحافظة وحرصها على التواصل المستمر لتلبية الاحتياجات ومواجهة أي تحديات قد تعوق سير العمل، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية القائمين على مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة والتي تساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين.

كما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تسخير كافة الإمكانيات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة التوعية المستمرة بخطورة عدم اتباع تلك الإجراءات، كما أكد أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف منع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتصدي لانتشاره.

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