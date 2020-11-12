محمد محمود عبد العزيز: لو اتكلمت على أبويا هعيط.. ومش بعرف اتفرج عليه في التليفزيون

قال الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، إنه يتذكر كل المواقف التي جمعته بوالده الراحل طوال حياته.





وأضاف محمد محمود عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" لو اتكلمت على أبويا هعيط وأبكي ومش بعرف اتفرج عليه في التليفزيون بعد وفاته ".





وتابع محمد محمود عبد العزيز:" أبويا حب يوصل رسالته في الدنيا عن طريق الفن، وشعرت بهذه الرسالة بعد وفاته وحب الناس والجمهور له والحديث المشرف عن تاريخه ".





وتوافق اليوم الخميس 12 من نوفمبر ، الذكرى الرابعة لوفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، و كان يعتبر من أهم الفنانين فى الوسط الفنى ، حيث قام بأعمال كثيرة مرتبطة باسمه حتى يومنا هذا.





ومن أشهر وأهم الأفلام التي شارك فيها :" فيلم العار ، الساحر ، الحفيد أحد كلاسيكيات السنيما المصرية ، إبراهيم الأبيض ، الكيت كات ، يا عزيزى كلنا لصوص".





أما أشهر المسلسلات التى نجحت نجاحا كبيرا للفنان الراحل محمود عبد العزيز الاتى:" رأفت الهجان ، محمود المصرى ، راس الغول ، أبو هيبة فى جبل الحلال ، باب الخلق ، مبروك جالك ولد".





والجدير بالذكر أن الراحل محمود عبد العزيز تزوج مرتين الأولى من جيلان، وأنجب منها ابنيه الوحيدين (كريم ومحمد)، والثانية والأخيرة من الإعلامية بوسي شلبي.



