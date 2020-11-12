محمد محمود عبد العزيز: لو اتكلمت على أبويا هعيط.. ومش بعرف اتفرج عليه في التليفزيون

قال الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، إنه يتذكر كل المواقف التي جمعته بوالده الراحل طوال حياته.
وأضاف محمد محمود عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" لو اتكلمت على أبويا هعيط وأبكي ومش بعرف اتفرج عليه في التليفزيون بعد وفاته ".
وتابع محمد محمود عبد العزيز:" أبويا حب يوصل رسالته في الدنيا عن طريق الفن، وشعرت بهذه الرسالة بعد وفاته وحب الناس والجمهور له والحديث المشرف عن تاريخه ".
وتوافق اليوم الخميس 12 من نوفمبر ، الذكرى الرابعة لوفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وكان يعتبر من أهم الفنانين فى الوسط الفنى ، حيث قام بأعمال كثيرة مرتبطة باسمه حتى يومنا هذا.
ومن أشهر وأهم الأفلام التي شارك فيها :"فيلم العار ، الساحر ، الحفيد أحد كلاسيكيات السنيما المصرية ، إبراهيم الأبيض ، الكيت كات ، يا عزيزى كلنا لصوص".
أما أشهر المسلسلات التى نجحت نجاحا كبيرا للفنان الراحل محمود عبد العزيز الاتى:"رأفت الهجان ، محمود المصرى ، راس الغول ، أبو هيبة فى جبل الحلال ، باب الخلق ، مبروك جالك ولد".
والجدير بالذكر أن الراحل محمود عبد العزيز تزوج مرتين الأولى من جيلان، وأنجب منها ابنيه الوحيدين (كريم ومحمد)، والثانية والأخيرة من الإعلامية بوسي شلبي.