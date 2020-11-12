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فن

بالفيديو.. لقاء الخميسي ترقص "SALSA" مع مدربها الخاص

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:33 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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محمد بدران

نشرت الفنانة لقاء الخميسي مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وهي تتعلم "رقصة الـ "SALSA"".


وظهرت لقاء الخميسي في الفيديو أثناء تعلمها الرقص مع مدربها الخاص وعلقت: "السالسا مرحبا بعودتك"


وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.


"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.


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