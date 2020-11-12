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رياضة

إيفونا نجم الأهلي السابق ينتقل إلى الصفاقسي التونسي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت تقارير صحفية تونسية انتقال الجابوني ماليك ايفونا الي صفوف الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه سانتا كلارا البرتغالي.

وحسب إذاعة "شمس آف آم" التونسية أن الصفاقسي تعاقد رسميّا مساء اليوم الخميس مع رأس الحربة الجابوني ولاعب نادي سانتا كلارا البرتغالي ماليك إيفونا لمدة موسمين اثنين.

ويبلغ ماليك إيفونا من العمر 28 عاما وسبق له أن لعب مع الوداد البيضاوي المغربي والأهلي، ويشارك للمنتخب الجابوني منذ سنة 2012.

وغادر ايفونا الأهلي في 2016، إلى الدوري الصيني ثم الدوري الامريكي ثم الدوري التركي ليختم مع الدوري البرتغالي قبل ان يصبح حرا.

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