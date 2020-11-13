السلطات الروسية تعتقل عمدة مدينة تومسك بتهمة إساءة استخدام السلطة

ألقت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، القبض على عمدة مدينة "تومسك" الروسية، إيفان كلياين، بتهمة إساءة استخدام منصبه.





وقالت لجنة التحقيقات الروسية، إنه تمت مداهمة منزل ومقر عمل كلياين والبدء في استجواب الشهود، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن المسئول الروسي أصدر عام 2016 أمرًا غير قانوني إلى مدير قسم التخطيط والإعمار في المدينة وطلب منه إدخال معلومات خاطئة في نظام المعلومات الجغرافية.





وبحسب التحقيقات، فقد طلب كلياين من مدير قسم التخطيط والإعمار الإشارة إلى منطقة "تومسكوي بيفو" بأنها منطقة صحية بطول 300 متر، وذلك من أجل رفض طلب بناء وحدات سكنية في المنطقة.





وشغل كلاين منصب رئيس البلدية منذ عام 2013 ، وقبل ذلك كان نائبًا في المجلس المحلي، ورئيس مصنع الجعة في تومسك وبعد انتخاب كلياين عمدة ، أصبحت زوجته الرئيس التنفيذي للشركة.