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أسامة عبد العزيز: الاقتصاد التركي تكبد خسائر فادحة بسبب مقاطعة منتجاتها.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:14 ص
أسامة عبد العزيز
أسامة عبد العزيز
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نورهان رأفت
قال أسامة عبد العزيز ، المتخصص في الشأن التركي،إن حملة مقاطعة المنتجات التركية ، بالدول العربية ، والتي انطلقت من السعودية ،تعد أكبر حملة شعبية للمقاطعة ، موجهة من الشعب السعودي للإدارة التركية ، ردا على سوء تعاملها مع قادة وشعوب الدول العربية .

ولفت أسامة عبد العزيز ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن هذه الحملة الشعبية  ، لها مردود كبير جدا ، تسبب في مقاطعة التجار لأية منتج تركي يحمل "الباركود" الخاص بهم .

وأوضح المتخصص في الشأن التركي أن الحملة لقت صدى واسع ، وكانت أكثر من جيدة ، وأوجعت الإقتصاد التركي ، بدرجة كبيرة .

وأشار "عبد العزيز" إلى أن "أردوغان" لا يعترف بالخسارة التي لحقت ببلاده ، خاصة وأنها بسبب سياساته مع الدول العربية،مضيفا: الرئيس التركي لايزال يكابر ، ويظهر عكس الصورة الحقيقة".

وتابع أن أردوغان في انتظار عقوبة شديدة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية ، موضحا أن "بايدن" لن يتعامل بنفس النهج معه كما كان يفعل "ترامب" ، معقبا "القادم مختلف " .

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