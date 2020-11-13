أسامة عبد العزيز: الاقتصاد التركي تكبد خسائر فادحة بسبب مقاطعة منتجاتها.. فيديو

قال أسامة عبد العزيز ، المتخصص في الشأن التركي،إن حملة مقاطعة المنتجات التركية ، بالدول العربية ، والتي انطلقت من السعودية ،تعد أكبر حملة شعبية للمقاطعة ، موجهة من الشعب السعودي للإدارة التركية ، ردا على سوء تعاملها مع قادة وشعوب الدول العربية .





ولفت أسامة عبد العزيز ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن هذه الحملة الشعبية ، لها مردود كبير جدا ، تسبب في مقاطعة التجار لأية منتج تركي يحمل "الباركود" الخاص بهم .





وأوضح المتخصص في الشأن التركي أن الحملة لقت صدى واسع ، وكانت أكثر من جيدة ، وأوجعت الإقتصاد التركي ، بدرجة كبيرة .





وأشار "عبد العزيز" إلى أن "أردوغان" لا يعترف بالخسارة التي لحقت ببلاده ، خاصة وأنها بسبب سياساته مع الدول العربية،مضيفا: الرئيس التركي لايزال يكابر ، ويظهر عكس الصورة الحقيقة".





وتابع أن أردوغان في انتظار عقوبة شديدة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية ، موضحا أن "بايدن" لن يتعامل بنفس النهج معه كما كان يفعل "ترامب" ، معقبا "القادم مختلف " .



