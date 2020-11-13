يتحمل مصاريفه.. عبد الستار صبري: رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى المنتخب

أكد عبد الستار صبري مدرب منتخب مصر للشباب، أن رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي، هو من طلب الانضمام إلى منتخب مصر.
وقال عبد الستار صبري في تصريحات تليفزيونية:" رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى منتخب مصر، وبالتالي عليه دفع مصاريف سفره للانضمام إلى المعسكر".
وتابع:" أما في حال اقتناع المنتخب بقدرات اللاعب واستدعائه للمشاركة ، فسيتم إرسال تذاكر السفر على حساب اتحاد الكرة".
يذكر أن خطاب اتحاد الكرة لاستدعاء رامز حفظ الله أثار أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية، وتسبب في اختيار اللاعب لتمثيل منتخب المغرب على حساب مصر.
وجاء نص خطاب اتحاد الكرة المصري للاعب كالتالي:
من : اتحاد الكرة
تاريخ : 4/10/2020
إلى اللاعب : رامز حفظ الله مواليد 18 سنة ونادي ميلوول:
كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عاما من 19/11/2020 إلى 24/11/2020
نود السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عاما بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران إضافة إلى كل المصروفات الخاصة به.
جزيل الشكر
وليد العطار المدير التنفيذي