Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يتحمل مصاريفه.. عبد الستار صبري: رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى المنتخب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
عبد الستار صبري -
عبد الستار صبري - رامز حفظ الله
Advertisements
يسرى غازى - محمد السعيد
أكد عبد الستار صبري مدرب منتخب مصر للشباب، أن رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي، هو من طلب الانضمام إلى منتخب مصر.
وقال عبد الستار صبري في تصريحات تليفزيونية:" رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى منتخب مصر، وبالتالي عليه دفع مصاريف سفره للانضمام إلى المعسكر".

وتابع:" أما في حال اقتناع المنتخب بقدرات اللاعب واستدعائه للمشاركة ، فسيتم إرسال تذاكر السفر على حساب اتحاد الكرة".

يذكر أن خطاب اتحاد الكرة لاستدعاء رامز حفظ الله أثار أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية، وتسبب في اختيار اللاعب لتمثيل منتخب المغرب على حساب مصر.

وجاء نص خطاب اتحاد الكرة المصري للاعب كالتالي:

من : اتحاد الكرة 

تاريخ : 4/10/2020

إلى اللاعب : رامز حفظ الله مواليد 18 سنة ونادي ميلوول:

كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عاما من 19/11/2020 إلى 24/11/2020

نود  السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عاما بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران إضافة إلى كل المصروفات الخاصة به.

جزيل الشكر 

وليد العطار المدير التنفيذي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف منتخبات شمال أفريقيا من موعد بطولة الشباب في تونس

استعدادا لدورة تونس.. منتخب الشباب يعاود تدريباته اليوم

منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور

منتخب الشباب يواجه الديوانية العراقي وديا

عبد الستار صبري يكشف تفاصيل هروب لاعبي وادي دجلة من معسكر منتخب الشباب

انفراد| خطاب اتحاد الكرة الذي تسبب في ضياع الموهبة المصرية رامز حفظ الله

ترشيحاتنا

يتحمل مصاريفه.. عبد الستار صبري: رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى المنتخب

عيار 24 بـ 931 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2020

المعجزة.. حديقة دبي للزهور واحة جمال طبيعي وسط الصحراء.. صور

عقوبات قاسية فى انتظار الحكم المساعد بعد تعديه على مدرب السودان فى مباراة غانا

تويوتا كورولا الأكثر مبيعا في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

Advertisements