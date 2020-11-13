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رياضة

بعد أزمة حفظ الله.. نجم ليفربول وقائد ألمانيا وهداف الهلال السعودي ينتظرون إشارة المنتخب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:18 م
كريم سامح - محمد
كريم سامح - محمد صلاح
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محمد السعيد
بعيدون عن الوطن لكنهم لم يفارقوه بقلوبهم وجوارحهم، يدينون بالفضل والولاء لأم الدنيا، يحلمون بشرف ارتداء قميص منتخب مصر والدفاع عنه، وقيادته لمزيد من الإنجازات والبطولات.

هم نجوم المستقبل وأمل مصر في السنوات القادمة الذين سيستلمون الراية من جيل محمد صلاح وأحمد حجازي والنني وتريزيجيه، لمواصلة رفع  علم مصر فوق كل أرض وتحت أي سماء.

وشهدت الساعات الماضية أزمة بين لاعب المصري رامز حفظ واتحاد الكرة، بسبب طريقة استدعاء اللاعب لمنتخب مصر.

واستدعى اتحاد الكرة رامز حفظ مطلع شهر أكتوبر الماضي للاختبار لمدة أسبوع، على أن يتحمل اللاعب كافة تكاليف سفره وإقامته، وهو ما أثار غضب اللاعب، ليقرر تمثيل منتخب المغرب.

" صدى البلد" يستعرض عددا من المواهب المصرية التي تنتظر إشارة منتخب مصر، بعد أزمة رامز حفظ مع اتحاد الكرة التي أثيرت خلال الساعات الماضية، بسبب استدعاء

1- كريم سامح:

كريم سامح هو لاعب مصري واعد يعلب في مركز "وسط الملعب المهاجم" استطاع أن ينضم إلى قطاع ناشئي ليفربول، بسبب موهبته الكروية، وإمكانياته الهجومية المميزة.

مثله الأعلى محمد صلاح، ويطلق عليه أصدقائه "صلاح الصغير"، بسبب طريقة لعبه التي تشبه طريقة لعب محمد صلاح، وأيضا، بسبب قصة شعره التي تشبه قصة شعره ايضا.

ينتظر صاحب الـ 13 عاما إشارة منتخب مصر، كما يحلم ايضا بتصعيده للفريق الأول لليفربول، واستكمال النجاحات التي حققها  محمد صلاح حاليا مع الريدز.

لا يعرف " صلاح الصغير" الكثير عن الكرة المصرية، لأنه ولد بإنجلترا، لكنه يعرف بعض الأسماء مثل أبو تريكة، حسبما أكد لـ " صدى البلد".

2 - سيف عادل:

سيف عادل فتحي هو حارس مصري يلعب في صفوف لاجرانخا الإسباني، سافر إلى أوروبا في سن مبكر حالما بالوصول إلى العالمية، والسير على درب المصريين الذي سبقوه وحققوا إنجازات تاريخية، ورفعوا علم بلدهم عاليا في أعرق الملاعب الأوروبية، وهتفت الجماهير باسمهم كثيرا، مثل محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، وأحمد حسام ميدو، لاعب توتنهام السابق.

بداية سيف عادل مع كرة القدم كانت بالانضمام إلى ناشئي نادي بتروجيت في سن الـ 13 عاما، حيث لعب له 4 سنوات، وفي عام 2011 تزامنا مع ثورة يناير، سافر إلى إنجلترا وتعرف على مدرب حراس مرمى هناك ورشحه لعدة أندية.

خاض سيف عادل  فترة معايشة في إيفرتون لكن الأمر لم يكلل بالنجاح، ثم لعب موسما في صفوف نادي مانشستر سيتي، ثم خاض تجربة احترافية في المجر لمدة عام، ثم عاد إلى مصر عن طريق الأسيوطي وحقق معه إنجاز الصعود إلى الدوري، انتقل بعدها إلى حرس الحدود وصعد معه إلى الدوري الممتاز أيضا، بعدها قرر  الاحتراف مجددا عبر بوابة كونكينسي الإسباني، وأخيرا انتقل إلى لاجرانخا الذي يلعب له حاليا.

سبب عدم استمرار سيف عادل مع مانشستر سيتي، هو عدم وصوله إلى نسبة المشاركات الدولية المطلوبة مع منتخب مصر لتوقيع عقد احترافي مع السماوي.

انضم سيف عادل مرة واحدة إلى منتخب مصر مواليد 93 مع كابتن ربيع ياسين، لكنه لم يتم استدعائه مرة أخرى لأنه مواليد 95، ومنتخبه الأساسي "95" لم يكن يلعب في هذا الوقت لأنه ودع التصفيات مبكرا.

3- مصطفى أشرف:
 
ولد مصطفى بمدينة بنها بمحافظة القلوبية عام 2004، وسافر إلى ألمانيا في سن مبكرا.

يلعب مصطفى أشرف حاليا في فريق بوروسيا مونشجلادباخ الألماني، وهو لاعب وسط هجومي.

يشارك مصطفى أشرف أيضا في  صفوف منتخب ألمانيا للشباب وحمل شارة القيادة في بعض الأوقات، لكنه أكد في وقت سابق، أنه جاهز لتمثيل منتخب مصر الأول، حال تم استدعائه.

4- سيمو:

محمد عز الدين "سيمو"، حارس مصري، يبلغ 17 عاما، سافر إلى أوروبا مؤخرًا عبر بوابة خيتافي الإسباني، من أجل تحقيق حلمه باللعب في أعرق أندية القارة العجوز، وكتابة اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة أفضل المحترفين المصريين على مر التاريخ.

بدأت حكاية سيمو مع كرة القدم بالانضمام إلى نادي الصيد في سن صغير ، ثم انتقل إلى قطاع ناشئي إنبي الذي لعب له موسيمن ا وحصل معه على دوري القاهرة وفاز معه أيضا بجائزة أفضل حارس، ثم انتقل إلى الزمالك ولعب في صفوفه 5 مواسم.

في 2017 خاض سيمو فترة معايشة مع فريق ليجانيس، وكان قريبا من الانضمام إلى النادي، لكن والده رفض لأن سنه كان وقتها 14 عاما فقط، وفي الشتاء الماضي تلقي عرضا من خيتافي وتمت الصفقة.

5- كريم أشرف:

كريم أشرف شاب مصري يبلغ من العمر 17 عاما، ولد في الممكلة العربية السعودية، وبدأت حكايته مع كرة القدم في سن مبكر.

انضم كريم أشرف إلى صفوف ناشئي الهلال السعودي في 2017،  وحصد بطولة الدوري الممتاز 2018 - 2019 مع الزعيم، وسجل فيها 6 أهداف وصنع 9 آخرين، إضافة إلى بطولة "شهدائنا فخرنا" الودية التي حصل  فيها على لقب أفضل لاعب في البطولة، كما ساهم مع الهلال في تحقيق لقب وصيف بطولة دبي الدولية 2018 2019، وحصل على المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة.

كريم اشرف أكد لـ " صدى البلد" أن الانضمام إلى منتخب مصر حلم ينتظره بفارغ الصبر.
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