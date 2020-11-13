مكتب محاماة يوجه ضربة مفاجئة لـ ترامب

في ضربة جديدة تقضي على آمال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قرر مكتب المحاماة الشهير "بورتر رايت موريث وآرثر" الانسحاب من قضية رفعها نيابة عن حملة ترامب الانتخابية في ولاية بنسلفانيا للطعن في نتائج الانتخابات.





يأتي هذا التطور بعد 3 أيام فقط من رفع القضية في محكمة اتحادية في ولاية بنسلفانيا بعد إعلان جو بايدن رئيسًا منتخبًا، وفقا لموقع "ذا هيل".





وتعد تلك الدعوى واحدة من عدة قضايا تتعلق بالانتخابات رفعتها حملة ترامب في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى، بحجة وجود مخالفات في عملية التصويت في المقاطعات.





ولم يقدم مكتب المحاماة تفسيرا لقرار انسحابه، لكنه أشار إلى أن ليدنا كيرنس، محامية أخرى في القضية، ستظل تمثل حملة ترامب.





ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هناك توترات داخلية في شركة المحاماة ومقرها كولومبوس بولاية أوهايو ، فيما يتعلق بعملها لحملة ترامب في ولاية بنسلفانيا.





وفي هذه القضية تحديدا، رفعت حملة ترامب دعوى ضد وزير خارجية ولاية بنسلفانيا الديمقراطي و7 مقاطعات أخرى، أملا في تغيير نتائج الانتخابات بالولاية.





في المقابل، يصر المسؤولون في الولاية على أن الانتخابات كانت قانونية وعادلة وآمنة بدرجة كبيرة، بعكس ما تدعي حملة ترامب.



