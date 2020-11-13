لن تتوقعها.. فوائد عسل السدر الجبلي مع غذاء ملكات النحل

فوائد عسل السدر الجبلي عديدة فيمكن أن تختلف نكهة عسل السدر ولونه وكثافته حسب المنطقة التي نشأ منها فهو عسل كثيف بطعم حلو غني وفخم لها لون ذهبي فاتح ، يغمق ويتحول إلى اللون الأحمر بمرور الوقت.
وعندما تكون طازجة وحديثة الإنتاج ، تم وصفها بأن لها نفس الرائحة العطرية لشجرة السدر في زهرة وأفضل أشجار السدر عضوية لأنها تنمو في البرية في المناطق الصحراوية البكر والنائية في ولا يستخدم النحالون أي مواد كيميائية أو عقاقير.
ووفقا لموقع boldsky فوائد عسل السدر الجبلي مع غذاء ملكات النحل
- يقوي الجهاز العصبي
- يزيد من النشاط البدني والعقلي
- يحارب التعب.
- المغذيات المثالية خلال فترة النقاهة وعامل فاعلية.
- يقوي جهاز المناعة
- يعمل على تنشيط الغدد
- يمنع أمراض العصر الحديث وخاصة مرض السكري
- يقلل من السعال
- مفيد للعقم لأنه يزيد من الخصوبة عند الرجال والنساء
- مفيد جدا لأمراض الكبد والبروستات