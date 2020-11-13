لن تتوقعها.. فوائد عسل السدر الجبلي مع غذاء ملكات النحل









وعندما تكون طازجة وحديثة الإنتاج ، تم وصفها بأن لها نفس الرائحة العطرية لشجرة السدر في زهرة وأفضل أشجار السدر عضوية لأنها تنمو في البرية في المناطق الصحراوية البكر والنائية في ولا يستخدم النحالون أي مواد كيميائية أو عقاقير.





















- يقوي الجهاز العصبي

- ‏يزيد من النشاط البدني والعقلي

- ‏يحارب التعب.

- ‏المغذيات المثالية خلال فترة النقاهة وعامل فاعلية.

- ‏يقوي جهاز المناعة

- ‏يعمل على تنشيط الغدد

- ‏يمنع أمراض العصر الحديث وخاصة مرض السكري

- ‏يقلل من السعال

- ‏مفيد للعقم لأنه يزيد من الخصوبة عند الرجال والنساء

- ‏مفيد جدا لأمراض الكبد والبروستات