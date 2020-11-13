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بشرى سارة بشأن لقاح كورونا الروسي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:28 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور أحمد سعد أمين أستاذ الأمراض الباطنة بموسكو في روسيا، تفاصيل سعيدة بشأن اقتراب طرح اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك".

وقال سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إنه خلال الشهر الحالي سيتم الاعلان الانتهاء من التجارب السريرية للقاح كورونا الروسي سبوتنك.

وأضاف أستاذ الأمراض الباطنة بموسكو في روسيا، أنه سيتم اعلان نتيجة الـ 40 ألف حالة الذين أجريت عليهم التجارب.

وأكمل الطبيب، أن لقاح سبوتنك قارب على الظهور للنور، ومنتصف نوفمبر سيتم إعلان تفاصيل جديدة عنه بشكل رسمي.
 
وفي السياق نفسه أشار الدكتور أحمد سعد، إلى أن لقاح "فيكتور" يخضع للتجارب السريرية وهو متخصص لكبار السن فوق 60 عاما.

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