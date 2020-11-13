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وزيرة التخطيط: جائحة كورونا خففت الأعباء عن قطاع السياحة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:16 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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حمزة شعيب
قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن منتدي باريس للسلام يعقد في نسخته الثالثة وأول مرة يطلب من مصر أن تشارك فيه بكلمة عن تداعيات جائحة كورونا والقطاع الأكثر تضررًا.

وتابعت وزيرة التخطيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "قطاع السياحة والسفر كان أكثر القطاعات تضررًا من جائحة كورونا"، لافتة إلى أن هذه القطاعات تعرضت لشبه توقف تام على مستوي العالم.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك تقرير لمنظمة السياحة الدولية أن هناك حوالي 100 مليون شخص معرضون أن يفقدوا وظائفهم إذا استمرت تداعيات كورونا على هذا القطاع.

وعن إستراتيجة مصر في التعامل مع جائحة كورونا، قالت وزير التخطيط:"كان هناك توزان كبير في التعامل مع الأزمة من قبل الإدارة المصرية وهو أمر غير سهل ويدرس حيث تمت المحافظة على صحة المواطنين وإتخاذ الإجراءات الإحترازية بجانب إستمرار عجلة الإقتصاد".

وأكملت:" خففنا الأعباء المالية على قطاع السياحة بعد أزمة كورونا، عن طريق تأجيل كل المستحقات على هذا القطاع لمدة 6 أشهر سواء كانت ضرائب أو أية مدفوعات للمحافظات".


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