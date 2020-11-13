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رياضة

منتخب مصر يؤدى مرانه الأخير لمواجهة توجو غدا .. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:18 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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يسري غازي
أدى المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري مرانه الأخير قبل مواجهة توجو غدا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

 كانت نتيجة مسحة فيروس كورونا الثانية أظهرت إصابة محمد صلاح ما يؤدى إلى غيابه عن مباراتي توجو فى تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2021. 

ويلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري نظيره منتخب توجو غدا السبت في الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

 ويقام اللقاء المرتقب بين كتيبة الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري أمام نظيره التوجولى غدا السبت على ملعب استاد القاهرة. ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل تصدر المجموعة بعد تعادل كينيا وجزر القمر حيث يحتل الفراعنة الكبار المركز الثالث برصيد نقطتين بعد تعادلين امام كينيا وجزر القمر فيما يحل المنتخب التوجولي في المركز الرابع.  

ويخوض منتخب مصر الوطنى مساء اليوم الجمعة مرانه الرئيسى استعداد لمواجهة نظيره منتخب توجو فى تصفيات امم افريقيا. ويلتقى الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري نظيره التوجولى للمرة الثانية فى تصفيات امم الكاميرون 2021 يوم الثلاثاء القادم على أرضه.  

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني للمنتخب الوطني تشكيلة الفراعنة الكبار خلال المران الرئيسي الليلة التى سوف تخوض مواجهة منتخب توجو غدا. واشتكي محمد حمدي لاعب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم من ألم الحوض خلال مران الفريق الوطني مساء الخميس.

 وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا أكدت صعوبة لحاقه بمباراتي توجو المقرر لها ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

 وغادر اللاعب محمد حمدى المعسكر التدريبي تمهيدا للخضوع إلى تدريبات علاجية.
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