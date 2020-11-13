عمرو الجنايني يصدم محبي محمد صلاح ويؤكد إصابته بـ كورونا

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، آخر تطورات إصابة اللاعب الدولي نجم منتخب مصر محمد صلاح بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال الجنايني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، تأكدنا من إيجابية المسحة الثانية للاعب محمد صلاح، مضيفا أن اللاعب لم يظهر عليه أعراض الفيروس المستجد.

وأضاف رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن لا توجد أي إصابات أخرى بـ كورونا بين لاعبي المنتخب، لافتا إلى أن صلاح فقط المصاب بالفيروس المستجد.



