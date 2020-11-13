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أخبار البلد

إيركايرو تسير رحلات إضافية من دول أوروبا إلى المطارات السياحية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى
أعلنت شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني عن تسيير رحلة جوية إضافية أسبوعيًا بين الغردقة والعاصمة التشيكية براغ، حيث ستصل مطار الغردقة  الليله  رحلة اير كايرو القادمة من براغ وعلى متنها ١٨٠ راكبا. 

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيًا يومى الجمعة و السبت من كل أسبوع الى نفس الوجهة بالإضافة إلى تسيير رحلة طيران ثالثة يوم الأربعاء من كل أسبوع إعتبارا من 23 ديسمبر و حتى نهاية شهر مارس 2021 حتى تعود الرحلات إلى معدلها الطبيعى ليصبح إجمالي التشغيل خمس رحلات أسبوعيًا بين الغردقة و براغ بدءً من نهاية مارس 2021 .

كما أعلنت شركة إيركايرو عن إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين إيطاليا ومدينة شرم الشيخ بإجمالي تشغيل 50% من معدلها الطبيعي قبل جائحة كورونا و ذلك إبتداءً من 19 ديسمبر القادم بمعدل 7 رحلات أسبوعيًا بين كل من مدينة شرم الشيخ و مدن ميلانو و روما و بارى و نابولى بالإضافة إلى الثلاث رحلات الحالية بين العاصمتين القاهرة و ميلانو وفقًا لإتفاقية المشاركة بالرمز مع الشركة الوطنية مصرللطيران ليصبح إجمالي تشغيل الشركتين 21 رحلة أسبوعيًا.

تأتى هذه الخطوة في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني نحو إستعادة الحركة الجوية والسياحية الى مدن الجذب السياحى في ظل جائحة فيروس كورونا و بخاصة الحركة الجوية الوافدة من دول قارة أوروبا.

وفي السياق  ذاته، وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بأهمية التنسيق والتعاون التام بين الشركة الوطنية و شركة إير كايرو لزياده  و تضافر الجهود بين الشركتين من أجل زيادة عدد رحلات الطيران من الدول المصدرة للحركة السياحية و كذا تسهيل حركة السفر من و إلى مطارات جمهورية مصر العربية.
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