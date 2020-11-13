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أخبار العالم

ترامب يشيد بلقاح فايزر ويعد بتوزيعه في أسرع وقت

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:50 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاح كورونا سيكون متوفرا لجميع الأمريكيين خلال فترة قياسية.

وأشاد ترامب بإعلان شركة فايزر حول لقاح كورونا الذي تبلغ فعاليته 90%، معلنا أنه "فاق كل التوقعات".

وأوضح ترامب في أول ظهور علني منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، أن أداء إدارته كان جيدا في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وقامت بدور جيد في تقليص حصيلة الوفيات.

وأضاف أنه سيتم توزيع لقاح كورونا بعد المصادقة عليه، مشيرا إلى العمل في اتجاه الاستعمال الطارئ للقاح.

وأكد ترامب أن لقاحات أخرى واعدة سيتم طرحها قريبا خلال الأسابيع المقبلة.

في وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نظام التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، زاعما أنه سبب خسارته في ولاية أريزونا. وذلك عقب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق كبير في الولاية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لقد تم استخدام نظام التصويت المرعب "دومينيون" في أريزونا وبشكل كبير في نيفادا.. لا عجب أن النتيجة كانت خسارة كبيرة!".
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