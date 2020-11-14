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توك شو

محمد فراج: منى زكي عورتني وإيديها تقيلة أوي.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
كشف محمد فراج عن أصعب مشهد في فيلم "الصندوق الأسود"، قائلا: "مكنش مشهد واحد كانوا اثنين..أول مشهد مع منى زكي والضرب والخناقة ومشهد الخناقة مع مصطفى خاطر".

وأكمل "فراج" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، "في مشهد الخناقة مع منى زكي هي اتعورت في رجليها ومنى عورتني"، معقبا: منى زكي ايديها تقيلة أوي..كان في مشهد ضرب وكل مرة كانت منى بتضربني على دماغي".

وتابعت منى زكي: "مش أول مرة حد يقولي أن ايدي تقيله..أحمد السقا قال كدا ليا".

وفيما يخص أصعب مشهد في الفيلم بالنسبة لها، أوضحت أن مشهد الغرفة كان الأصعب والأسخف بالنسبة لها.
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