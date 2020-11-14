فوائد زيت الأفوكادو للبشرة والشعر

زيت الأفوكادو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن والفيتامينات التي تحتاجها البشرة، أشارت الدراسات أنه مرطب للأيدي الجافة، من الممكن تطبيق الزيت على الجلد مباشرة أو اضافته لمنتجات تجميل مفضلة لديك.





قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائده...





1- يساعد زيت الأفوكادو على تهدئة حكة الجلد.

2- يحافظ على ترطيب البشرة.

3- يساعد في تجديد البشرة الجافة.

4- يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

5- يساعد في التخلص من البقع البنية التي تصيب الجلد من التعرض لأشعة الشمس.





زيت الافوكادو للجسم والشعر..

تحتوي الخلاصة الزيتية لنبات الأفوكادو على عناصر وفيتامينات تعمل على تقوية الشعر وايضا عناصر وفيتامينات لنعومة ومرونة وتجديد خلايا البشرة .





زيت الأفوكادو للشعر..

بكونه يعمل على تقوية الشعر وتطويله وتنعيمه

فهو يستخدم حمام زيت ممتاز للشعر , ويستخدم قبل الاستحمام وبعده..





زيت الأفوكادو غني جدًا بالمغذيات التي تدعم وتساعد في تغذية البشرة الجافة والقاسية .





كذلك يستخدم هذا الزيت الرائع للتدليك فهو لا يترك دهون لأن البشرة تمتصه بسرعة وهو مفيد جدا لتدليك والمساج لكامل الجسم .











