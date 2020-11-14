تل أبيب تتجه لانتخابات جديدة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم نتنياهو

شن وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس اليوم، السبت، هجوما على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن تل أبيب تتجه لانتخابات جديدة خلال شهر مارس المقبل.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جانتس توقع أن تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة يوم 21 مارس من العام المقبل.





وقال "جانتس"، "لقد منحت نتنياهو، كل الفرص في العالم وأعطيته كل الوقت والتقيت به وحثثته على تمرير الموازنة ولا توجد كلمات لوصف حجم فضيحة أخذ دولة رهينة لمدة ثلاث سنوات".





وأشار إلى أنه "بالمختصر، نحن ذاهبون إلى الانتخابات، وسنخرج منها أقوى مما رأينا في استطلاعات الرأي".





ويدور الخلاف الرئيسي بين نتنياهو وجانتس حول "ميزانية الدولة"، والتي حث حزب "كاحوال لافان" رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة المالية مرارا على الموافقة عليها لأن الحكومة لم تقوم بوضع ميزانية منذ عام 2019.



