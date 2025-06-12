من قلب أمريكا.. مدرب الأهلي يدعم فلسطين |شاهد

حرص الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي على إظهار دعمه للقضية الفلسطينية، خلال معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض كأس العالم للأندية 2025.



وظهر ريبيرو وهو يرتدى أسورة مدون عليها "الحرية لفلسطين" في موقف نال إشادة الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويخوض ريبيرو أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي ضد إنتر ميامي، الأحد المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.



ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية



في سياق آخر، منح خوسيه ريبيرو لاعبي الأهلي راحة من التدريبات أول أمس الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ومنح ريبيرو لاعبي الأهلي من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد الذي قد يتعرض له الفريق، بعدما خاض الأهلي عدد من التدريبات الجماعية منذ الوصول إلى ميامي، فضلا عن مواجهة ودية أمام باتشوكا المكسيكي.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهة الأولى في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.