شعبة السياحة بغرفة جنوب سيناء تطالب بتقنين أوضاع الأنشطة غير المرخصة

انتهت لجنة سياحة السفارى والمخيمات بشعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء برئاسة أحمد صقر، من إعداد مذكرة بتقنين أوضاع أصحاب الأنشطة السياحية غير المرخصة لتقديمها إلى رئيس الغرفة، والتى ستخاطب بها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.









وطالب صقر، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، بتقنين أوضاع سناتر الموتوسيكلات والمخيمات المسجلة بالغرفة التجارية وغير المرخصة، حيث طالبت اللجنة، فى المذكرة ضرورة تقنين أوضاع سناتر الموتوسيكلات والمخيمات من خلال إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة التى يمارسونها طبقا للقانون وسهولة ومرونة تراخيص الموتوسيكلات الرباعية وإحلال وتجديد تلك الموتوسيكلات طبقا لقانون المرور مع سهولة مرور قطع غيار الموتوسيكلات من نفق الشهيد أحمد حمدي، حيث يعانى أصحاب السناتر فى إرسال قطع غيار الموتوسيكلات من القاهرة إلى شرم الشيخ.









كما شدد على ضرورة مخاطبة الجهات التنفيذية بمجالس مدن المحافظة لإنشاء البنية التحتية لسناتر الموتوسيكلات بالمدن السياحية من كهرباء ومياه وصرف صحى مع إعادة هيكلة الرسوم المقررة على أنشطة سفارى الموتوسيكلات والمخيمات والتى تم فرضها على أصحاب الأنشطة فى الفترة السابقة، خاصة أن هناك ركودا سياحيا عالميا وضم سياحة سفارى الموتوسيكلات لأجندة المناسبات والمسابقات الموسمية لممارسة نشاطات مشاهدة الطيور وتسلق الجبال وسياحة المخيمات فى الصحراء.









ولفت إلى ضرورة العمل على اندماج المصريين من أبناء الوادى مع أشقائهم بدو المناطق السياحية فى شراكة مجتمعية حقيقية تقوم على الاستفادة المتبادلة وإذابة الموانع بينهم للارتقاء بالشخصية المصرية وإرساء مبدأ تقبل الآخر والتعايش معه والعمل على قيام شريحة جديدة من العاملين بالسياحة المصريين الملمين بطبيعة البلاد فى سياحة السفارى.







